Україна отримала черговий грант $1,5 млрд від США через Світовий банк – Мінфін

Україна отримала черговий грант у $1,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку, повідомило Міністерство фінансів України в п'ятницю.

"Це перший транш грантових коштів із $4,5 млрд, які були надані США через Цільовий фонд Світового банку в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE)", - зазначило відомство.

Мінфін уточнив, що залучені грантові кошти від Цільового мультидонорського фонду буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Як повідомлялося, з урахуванням отриманих США від початку війни надали Україні вже $10 млрд через Світовий банк, і все у вигляді грантів. До кінця року очікується надходження ще $3 млрд.