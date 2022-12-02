Економіка

17:01 02.12.2022

Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

1 хв читати
Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

Кабінет Міністрів України розширив перелік енергетичних товарів, які ввозяться в Україну без сплати імпортного мита та ПДВ для проходження зими, включивши до нього комплектувальні для виробництва генераторів та іншого енергетичного обладнання в Україні, відповідну постанову №1340 від 29 листопада Кабміну.

"Цим своїм кроком уряд виправив своє попереднє однобоке рішення, коли він звільнив від імпортного мита та ПДВ готові імпортні генератори та інше обладнання, але не звільнив від них комплектувальні, з яких відповідні товари виробляються в Україні, і цим поставив внутрішніх виробників у свідомо гірше положення порівняно з імпортерами", – прокоментував постанову народний депутат Дмитро Кисилевський на фейсбук-сторінці.

Він подякував Мінекономіки за допомогу в ухваленні рішення.

Крім того, до переліку пільгового імпорту разом із генераторами внесено інвертори, синхронні генератори від 7,5 кВ*А, а також системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету та термометри.

Раніше Кисилевський уточнював агентству "Інтерфакс-Україна", що серед українських виробників генераторів та іншого енергетичного обладнання, є зокрема, ТОВ "Пауер Дженерейшн", "Геко-Центр", "Компресорс Інтернешнл", "Хайтед Україна", "Дарекс-Енерго" та "Еквівес".

Теги: #кабмін #мито #генератори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 01.12.2022
"БРСМ-Нафта" має намір оснастити генераторами понад 80% АЗК

"БРСМ-Нафта" має намір оснастити генераторами понад 80% АЗК

19:24 30.11.2022
Кабмін дозволив продавати "зелену" е/е на двосторонніх безперервних аукціонах

Кабмін дозволив продавати "зелену" е/е на двосторонніх безперервних аукціонах

13:48 26.11.2022
Канада виділяє 10 млн канадських доларів на генератори для України

Канада виділяє 10 млн канадських доларів на генератори для України

15:55 25.11.2022
Корея надасть Україні високопотужні генератори

Корея надасть Україні високопотужні генератори

11:58 25.11.2022
Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів - глава МЗС

Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів - глава МЗС

05:19 25.11.2022
Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

11:43 23.11.2022
Держмитслужба заявляє про відсутність обмежень на пільгове ввезення генераторів, роз'яснює порядок їх декларування

Держмитслужба заявляє про відсутність обмежень на пільгове ввезення генераторів, роз'яснює порядок їх декларування

21:30 22.11.2022
Імпорт генераторів у листопаді досяг 136 тис. одиниць, понад чверть – за пільгою – депутат

Імпорт генераторів у листопаді досяг 136 тис. одиниць, понад чверть – за пільгою – депутат

19:13 22.11.2022
Медзаклади Харківщини отримали понад 50 генераторів різної потужності

Медзаклади Харківщини отримали понад 50 генераторів різної потужності

18:55 22.11.2022
Уряд України передав "Нафтогазу" виділені Канадою 12,7 млрд грн для закупівлі газу в ПСГ - прем'єр

Уряд України передав "Нафтогазу" виділені Канадою 12,7 млрд грн для закупівлі газу в ПСГ - прем'єр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн

Зведений платіжний баланс України у жовтні-2022 зведений із профіцитом $47 млн

Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

ОСТАННЄ

Електропостачання в Херсоні відновлено на 75% - голова ОВА

Зупинка заводів будматеріалів неминуча у разі погіршення ситуації з енергопостачанням – президент ВСВБ

"ДТЕК" у листопаді повернув світло понад 1 млн абонентів у Києві, Київській, Донецькій і Дніпропетровській областях

"Нова пошта Глобал" почала доставляти з інтернет-магазинів Чехії

Шмигаль обговорив із Нуланд відновлення української енергосистеми, а також військову та фінансову підтримку

A.G.R. Group може створити сільгоспкластер у західних областях для зручнішого експорту з ЄС

A.G.R. Group может создать сельхозкластер в западных областях для более удобного экспорта с ЕС

Старт нового житлового будівництва в Україні заморожено через неможливість внести дані про гарантійну частку до Держреєстру за новим законом

Керівники ОСР персонально відповідатимуть за зловживання при відключеннях е/е – глави Міненерго та НКРЕКП

SCM Ахметова за дев'ять місяців сплатила до бюджету понад 60 млрд грн податків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА