Україна відправила 27 тис. тонн пшениці для Алжиру

Порти "Великої Одеси" у четвер у рамках "Зернової ініціативи" відправили 126 тис. тонн зерна.

"Сьогодні з портів Великої Одеси вийшов караван із трьох суден, які доставлять 126 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Зокрема балкер Golden Arsenal з українською пшеницею для Алжиру", - наголошується в повідомленні "Адміністрації морських портів України".

У портах, задіяних у "Зерновій ініціативі", під обробкою перебувають 22 судна, на них завантажують 767 тис. тонн української агропродукції.

Також "Зерновим коридором" рухаються ще чотири судна під завантаження 205 тис. тонн агропродукції.

З 1 серпня з портів "Великої Одеси" вийшли 508 суден, якими експортовано 12,4 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.