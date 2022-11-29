Економіка

17:47 29.11.2022

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

1 хв читати
Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель.

"В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, уряд перебуває у постійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання.

"Імпорт в останні місяці у нас становить близько 700 тисяч тонн щомісяця, що дає змогу забезпечити потреби споживачів", - наголосив він.

Теги: #паливо #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:35 29.11.2022
Starlink ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ - Шмигаль

Starlink ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ - Шмигаль

17:32 29.11.2022
Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

16:18 28.11.2022
Шмигаль обговорив із главами МЗС семи країн питання постачання зброї, фінансову допомогу та санкції проти РФ

Шмигаль обговорив із главами МЗС семи країн питання постачання зброї, фінансову допомогу та санкції проти РФ

15:56 26.11.2022
Уряд України виділить 900 млн грн для закупівлі продовольства для країн Азії та Африки

Уряд України виділить 900 млн грн для закупівлі продовольства для країн Азії та Африки

16:31 23.11.2022
Шмигаль доручив Міненерго налагодити координацію з МЗС та митницею для швидких та безперебійних постачань енергетичного обладнання в Україну

Шмигаль доручив Міненерго налагодити координацію з МЗС та митницею для швидких та безперебійних постачань енергетичного обладнання в Україну

13:44 23.11.2022
Шмигаль про рішення Європарламенту визнати РФ державою-спонсором тероризму: Росія має бути зупинена та повністю ізольована

Шмигаль про рішення Європарламенту визнати РФ державою-спонсором тероризму: Росія має бути зупинена та повністю ізольована

18:32 22.11.2022
Шмигаль: Розпочалися морози і ми бачимо, що споживання електрики зростає

Шмигаль: Розпочалися морози і ми бачимо, що споживання електрики зростає

15:28 21.11.2022
Шмигаль розраховує, що ВООЗ активно долучиться до забезпечення українських медзакладів енергетичним обладнанням

Шмигаль розраховує, що ВООЗ активно долучиться до забезпечення українських медзакладів енергетичним обладнанням

08:35 21.11.2022
Шмигаль привітав українців із Днем Гідності та Свободи: Століттями українська нація доводила, що ніхто не позбавить нас цих якостей

Шмигаль привітав українців із Днем Гідності та Свободи: Століттями українська нація доводила, що ніхто не позбавить нас цих якостей

17:17 15.11.2022
Шмигаль: Російські терористи знову продемонстрували своє ставлення до переговорів

Шмигаль: Російські терористи знову продемонстрували своє ставлення до переговорів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

Мінцифри виступає за невідкладну легалізацію віртуальних активів

Дефіцит в енергосистемі зріс до 30% через зростання споживання, в Києві знову екстрені відключення

Нацбанк України має намір операційно з'єднати мінімум 1000 банківських відділень у "Банк Незламності"

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною

МАГАТЕ розширить присутність на українських АЕС – Гроссі

"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

Фонд енергоефективності отримав за тиждень близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі відновлення житла з бюджетом EUR5 млн

Львів компенсуватиме закладам харчування та продуктовим магазинам до 80 тис. грн на купівлю генераторів

Мінцифри виступає за невідкладну легалізацію віртуальних активів

МАГАТЕ підтвердила відсутність незаявлених ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС

"Нова пошта" запустила можливість забирати посилки "в кредит"

Дефіцит в енергосистемі зріс до 30% через зростання споживання, в Києві знову екстрені відключення

ОПЗ візьме участь в експорті продовольства зерновим коридором

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА