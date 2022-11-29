Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель.

"В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, уряд перебуває у постійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання.

"Імпорт в останні місяці у нас становить близько 700 тисяч тонн щомісяця, що дає змогу забезпечити потреби споживачів", - наголосив він.