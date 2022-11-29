"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною

АТ "Укрзалізниця" з 11 грудня повертає міжнародне сполучення Мукачево – Чоп – Чєрна-над-Тисою – Кошиці.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі УЗ у вівторок, два потяги курсуватимуть щодня.

Потяг №960/961 Кошиці - Мукачево вирушатиме з Кошиць о 8:46 із прибуттям до Мукачева о 14:00. Назад із Мукачева поїзд вирушатиме о 14:48 та прибуватиме до Кошиць о 18:17.

Потяг №962/963 Кошиці - Мукачево вирушатиме з Кошиць о 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Назад із Мукачева поїзд вирушатиме о 18:16 та прибуватиме до Кошиць о 21:33.

Поїзди проходитимуть через станцію Чоп: у напрямку Мукачева – о 12:00 та 14:51, у напрямку Кошиць – о 16:13 та 19:26. Це дасть змогу пасажирам із різних куточків країни зручно пересісти на поїзди з/до Кошиць.

Квитки вже доступні в касах вокзалів і безпосередньо на борту поїздів.

Цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/3622