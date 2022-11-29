Економіка

13:48 29.11.2022

Мінцифри виступає за невідкладну легалізацію віртуальних активів

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Мінцифри виступає за невідкладну легалізацію віртуальних активів

 Міністерство цифрової трансформації України виступає за термінове здійснення легалізації віртуальних активів в Україні.

"Нам потрібно терміново закінчити те завдання, яке ми почали робити: легалізацію віртуальних активів в Україні. Ми ухвалили базовий закон "Про віртуальні активи", який був драйвером законодавчого процесу. Зараз потрібно прийняти податковий законопроєкт, щоб легалізувати цей напрям, тому що Україна може отримати новий сектор економіки та додаткові податкові надходження", - сказав віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що, за даними провідних блокчейн-аналітичних компаній, Україна перебуває серед світових лідерів за використанням криптовалют.

"Але для розвитку криптоіндустрії у правовому полі потрібно зробити все необхідне для її легалізації. Для нас це зараз досить чутливе питання: і з точки зору податкових надходжень до бюджету, і з точки зору довіри інших країн. Ми за легалізацію цього прогресивного технологічного сектора, щоб бізнес міг розвиватися, держава - розвивати цифрову економіку й отримувати податки", - наголосив міністр цифрової трансформації.

Теги: #федоров #криптовалюта #мінцифри

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