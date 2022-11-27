Ощадбанк запустив кредити для придбання обладнання, яке забезпечує безперебійну роботу бізнесу при блекаутах

Державний Ощадбанк запустив кредити в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" для купівлі та встановлення обладнання для безперебійної роботи під час блекаутів, повідомила пресслужба банку.

Згідно з повідомленням, підприємці зможуть придбати за ставкою від 0% генератори виробництва електроенергії, сонячні панелі, електронакопичувачі, акумулятори, вітрові генератори, біопаливо від будь-яких постачальників, зокрема й партнерів банку.

Уточнюється, що залежно від обсягів проєкту, кредит надається на суму від 100 тис. до 60 млн грн. Термін кредиту – від 6 до 60 місяців.