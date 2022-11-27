Дефіцит в енергосистемі знижено до 20% – "Укренерго"

Дефіцит потужності в українській енергосистемі на ранок неділі знизився до 20% порівняно з 25% на ранок суботи і 30% на вечір п'ятниці, повідомляє НЕК "Укренерго" в телеграм.

"Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, що поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, інша електроенергія використовується для електропостачання споживачів", – йдеться в повідомленні НЕК.

Компанія зазначила, що в таких умовах оператори систем розподілу (обленерго) мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів.

"Звертаємо увагу, що "Укренерго" доводить до обленерго ліміти споживання щодо кожної області, перевищувати який не можна. Обленерго самостійно визначає види відключень - аварійні або планові – і безпосередньо їх застосовує", – зазначає "Укренерго".

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки рф 23 листопада українська енергосистема увійшла в блекаут і поступово відновлюється. На ранок 25 листопада дефіцит електроенергії знизився до 30%, на вечір 24-го він становив 50%.