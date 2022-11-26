Зеленський на саміті з міжнародної безпеки оголосив про старт програми Graine from Ukraine

Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт програми Graine from Ukraine, в рамках якої продовольство буде поставлятися з України в бідні країни Азії та Африки.

Він заявив про це в Києві, відкриваючи Міжнародний саміт з продовольчої безпеки. У ньому беруть участь в онлайн- і офлайн-режимі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, прем'єр-міністри Польщі, Литви, Румунії, Бельгії, а також президент Угорщини.

Зеленський заявив, що "в рамках ініціативи до початку весни наступного року планується відправити з портів України щонайменше 60 суден до країн, які перебувають під загрозою голоду і посухи – всі вони гостро потребують допомоги".

На сьогодні, сказав він, "із наших портів вийшло майже 50 суден, це 12 мільйонів тонн агропродукції для 40 країн світу". Зеленський зазначив, що Росія намагається "затягнути шлях суден – їхня черга в Босфорі становить 80 кораблів. Ми виступаємо за збільшення кількості портів і безстрокове продовження цієї ініціативи".

За підсумками саміту, сказав Зеленський, буде оприлюднено спільну заяву. "Ми будемо вітати будь-який формат участі в цій програмі", - сказав він.

Зеленський також запропонував створити "новий міжнародний інститут для реагування на всі світові загрози – гуманітарні, у сфері безпеки зі штаб-квартирою в Києві чи Одесі, звідки скоро вийде судно в рамках програми".