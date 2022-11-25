Економіка

17:30 25.11.2022

Уряд забороняє експорт паливної деревини – Шмигаль

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Уряд забороняє експорт паливної деревини – Шмигаль

Кабінет Міністрів забороняє експорт паливної деревини через її стратегічне значення для проходження опалювального сезону в умовах ракетних ударів РФ по енергосистемі України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про заборону експорту паливної деревини. Це дасть змогу накопичити її в Україні", – сказав він під час засідання уряду у п'ятницю.

За його словами, цей ресурс є основним видом пального у прифронтових регіонах, а російські атаки на енергосистему загалом посилюють його стратегічне значення.

Як повідомлялося, внаслідок атаки РФ 23 листопада українська енергосистема увійшла в блекаут і нині поступово відновлюється. На ранок п'ятниці дефіцит електроенергії знизився до 30%.

Теги: #експорт #заборона #деревина

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