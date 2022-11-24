Економіка

16:30 24.11.2022

"ArcelorMittal Кривий Ріг" через обстріл енергоінфраструктури призупинив виробництво

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"ArcelorMittal Кривий Ріг" через обстріл енергоінфраструктури призупинив виробництво

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) через масований російський ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури в Україні критично обмежив споживання електроенергії та призупинив більшість виробничих процесів.

Згідно з інформацією компанії у четвер, наявних обсягів електроенергії недостатньо, щоб підтримувати виробництво навіть на рівні 20% потужності.

"АМКР тимчасово припинив виплавку сталі та виробництво прокату. Зараз у роботі залишаються тільки коксові батареї №5, 6. Ще дві коксові батареї (№3,4) та доменна піч №6 перебувають у режимі гарячої консервації. Обидві кар'єри підприємства та фабрики ГЗК – знеструмлені", - констатовано в інформації компанії.

Також повідомляється, що 106 шахтарів, які через знеструмлення шахти залишалися під землею, успішно виведено на поверхню.

"Підприємство повернеться до нормального режиму роботи підприємства, щойно фахівцям вдасться відновити енергетичну інфраструктуру України", - констатовано в пресрелізі.

ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Як повідомлялося, в енергосистемі України вдень 23 грудня вперше було зафіксовано блекаут через російські обстріли, зокрема, було відключено від мережі всі атомні електростанції.

Теги: #arcelormittal #робота #кривий_ріг

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