Економіка

14:33 24.11.2022

ЗАЕС почала отримувати е/е на власні потреби з мережі, готуються до підключення блоки трьох інших АЕС – голова "Енергоатому"

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ЗАЕС почала отримувати е/е на власні потреби з мережі, готуються до підключення блоки трьох інших АЕС – голова "Енергоатому"

Запорізька атомна станція підключена до української енергомережі для отримання електроенергії на власні потреби після забезпечення дизель-генераторами, готуються до підключення блоки трьох інших українських АЕС, які втратили зв'язок з енергосистемою внаслідок масованої російської ракетної атаки 23 листопада, повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Сьогодні зранку, 24 листопада 2022 року, Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. Всі дизель-генератори відключені та переведені в режим чергування", – сказав Котін, слова якого наведено в повідомленні "Енергоатому" у телеграм-каналі у четвер.

Згідно з ним, на енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС відбуваються пускові операції.

"Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі, постачання електроенергії для потреб наших громадян та економіки країни буде поновлено", – запевнив Котін.

Водночас він наголосив, що 23 листопада всі енергоблоки АЕС були відключені від мережі вперше за 40-річну історію української атомної енергетики.

Крім того, Котін пояснив, що така ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних станцій, які обладнані надійними системами безпеки, а персонал має необхідний рівень кваліфікації та знань для оперативного реагування.

Водночас президент НАЕК наголосив, що за таких умов є реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи, яку становлять обстріли всієї території України російськими крилатими та балістичними ракетами, та величезний ризик ураження атомних станцій.

"Інакше, як шантажем всього світу ці злочинні дії Путіна і його поплічників, які штовхають людство на межу ядерної катастрофи, назвати не можна. За цей ганебний злочин Росія має відповісти. На цю державу – спонсора тероризму мають бути негайно накладені додаткові жорсткі санкції, зокрема на "Росатом" та афілійовані з ним структури, які є невіддільною складовою російської злочинної влади", - переконаний голова "Енергоатому".

Як повідомлялося, внаслідок зниження частоти в енергосистемі через пошкодження енергетичної інфраструктури ракетними ударами Росії всі енергоблоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС були автоматично відключені від електромережі. Тимчасово окупована Запорізька АЕС, яка не працює з вересня цього року, перейшла в режим повного блекауту із запуском усіх дизель-генераторів.

Теги: #енергетика #енергоатом #заес

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