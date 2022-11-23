Економіка

12:14 23.11.2022

"Нова пошта" не планує припиняти роботу в Херсоні, але попереджає про можливі затримки у доставці

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"Нова пошта" не планує припиняти роботу в Херсоні, але попереджає про можливі затримки у доставці

 Група компаній "Нова пошта" не планує припиняти роботу в Херсоні, повідомила компанія за підсумками обстрілів міста у вівторок, 22 листопада.

"Сьогодні компанія закрила чотири відділення у Херсоні раніше робочого графіка через артилерійські обстріли, проте не припинила роботу в місті, тому вже завтра відділення знову прийматимуть відправки та видаватимуть доставки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у компанії, у всіх містах, розташованих у безпосередній близькості до зони бойових дій - Харків та Херсон, відділення не працюють під час повітряної тривоги та загрози артилерійських обстрілів.

"Персонал і відвідувачі мають пройти в найближче укриття. Це вимушений захід із урахуванням безпеки життя співробітників та клієнтів", - зазначають у компанії.

При цьому "Нова пошта" не планує припиняти роботу в деокупованих містах, проте звертає увагу на те, що через складні умови можливі затримки в доставці.

Теги: #херсон #нова_пошта

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