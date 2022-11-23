Економіка

12:13 23.11.2022

"Молдовагаз" пояснив "осідання" газу в Україні тимчасовим зниженням попиту на нього в Молдові через теплу погоду

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"Молдовагаз" пояснив "осідання" газу в Україні тимчасовим зниженням попиту на нього в Молдові через теплу погоду

 Газ, призначений Молдові, тимчасово перебуває в Україні через зниження попиту на початку листопада та дефіцит постачання "блакитного палива" з Росії, написав голова правління "Молдовагазу" Вадим Чебан у своєму телеграм-каналі.

За його словами, на початку місяця різниця між номінованим та заміряним обсягом газу була пов'язана з вищою температурою на вулиці та пізнішим початком опалювального сезону.

"Відповідно, з огляду на те, що "Молдовагаз" не мав можливості здати на зберігання незатребуваний у першій половині листопада споживачам країни обсяг газу, а відмовитися від нього, в умовах обмежених поставок газу від "Газпрому" в пропорції 51% від обсягу, передбаченого контрактом, означало б створити непоправний дефіцит для другої половини листопада, і певна частина газу тимчасово залишилася в мережах оператора мереж, що передають України", - пояснив ситуацію Чебан.

Він додав, що оператори України завжди забезпечували передачу потрібних "Молдовагазу" обсягів газу. "Цей факт підтверджується як місячними комерційними актами, підписаними як між "Молдовагазом" та "Газпромом", так і між операторами передавальних мереж України та Молдови", - резюмував глава "Молдовагазу".

Віцепрем'єр, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Молдови Андрій Спину раніше також заявив, що газ, що залишився в Україні, є резервами республіки.

"Газпром" днем раніше повідомив, що фіксує "осідання" в Україні російського газу, призначеного для постачання молдавським споживачам за контрактом із компанією "Молдовагаз". Зокрема, за даними російського концерну, в Україні накопичилося 52,5 млн куб. м газу.

Теги: #газ #молдова

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