Економіка

11:43 23.11.2022

Держмитслужба заявляє про відсутність обмежень на пільгове ввезення генераторів, роз'яснює порядок їх декларування

2 хв читати
Держмитслужба заявляє про відсутність обмежень на пільгове ввезення генераторів, роз'яснює порядок їх декларування

 Обмеження за кількістю, вартістю і вагою генераторів, що їх ввозять громадяни, без сплати митних платежів відсутні, проте в певних умовах ці товари підлягають декларуванню, повідомляє Державна митна служба в пресрелізі в середу.

Згідно з ним, письмовому декларуванню не підлягають товари, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі вагою до 50 кг, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент EUR500.

Держмитслужба додає, що також звільнено від декларування поштові відправлення еквівалентом до EUR150.

Водночас товари в обсягах, що перевищують зазначені норми, а також товари, які ввозить особа частіше одного разу протягом доби, підлягають письмовому декларуванню відповідно до ч. 2, 4, 7 ст. 374 Митного кодексу України, зазначає відомство.

Повідомляється, що митницям направлено відповідного листа-роз'яснення.

Як повідомлялося, уряд постановою №1260 від 9 листопада, що набула чинності 11 листопада, скасував ПДВ і ввізне мито на імпорт в Україну енергообладнання для проходження зими. До його списку ввійшли, зокрема, електрогенераторні установки, трансформатори, електричні акумулятори, апаратура для комутації або захисту електричних ланцюгів або для під'єднання до електричних ланцюгів або в електричних ланцюгах для напруги понад 1000 В, пульти, панелі, розподільні щити, обладнання і пристрої для фільтрації або очищення води.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 листопада у зв'язку зі скаргами на перешкоджання фізичним особам ввезення генераторів і зарядних станцій повідомив про ухвалення урядом протокольного рішення щодо забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб.

Окрім цього, 16 листопада Кабмін постановою №1288 вніс зміни до низки урядових постанов про затвердження технічних регламентів, скасувавши обов'язковість надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів декларації про відповідність і маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Згідно з даними заступника голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, імпорт в Україну генераторів різного типу з 1 по 21 листопада становив 136 тис. шт. на суму майже $88 млн. "За митною пільгою (наданою постановою КМУ №1260) завезли вже 32 тис. шт. генераторів. Сума наданої пільги - $5,2 млн", - написав він у телеграм-каналі.

Железняк уточнив, що найпопулярніші - 65%, або 88 тис. - це електрогенератори з іскровим запаленням (бензинові) потужністю не більше ніж 7,5 кВА, тоді як іще 5% - подібні потужніші електрогенератори потужністю до 375 кВА, а ще 3,3% - електрогенератори із запаленням від стискання (дизелем або напівдизелем) потужністю не більше ніж 7,5 кВА.

Теги: #держмитслужба #генератори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:30 22.11.2022
Імпорт генераторів у листопаді досяг 136 тис. одиниць, понад чверть – за пільгою – депутат

Імпорт генераторів у листопаді досяг 136 тис. одиниць, понад чверть – за пільгою – депутат

19:13 22.11.2022
Медзаклади Харківщини отримали понад 50 генераторів різної потужності

Медзаклади Харківщини отримали понад 50 генераторів різної потужності

13:11 21.11.2022
Усі українські медзаклади стаціонарної та екстреної медичної допомоги забезпечені генераторами – Ляшко

Усі українські медзаклади стаціонарної та екстреної медичної допомоги забезпечені генераторами – Ляшко

17:40 18.11.2022
Шмигаль: Кожен українець може без сплати мит та ПДВ ввезти до країни генератори та зарядні станції

Шмигаль: Кожен українець може без сплати мит та ПДВ ввезти до країни генератори та зарядні станції

12:39 18.11.2022
Попит на генератори зріс майже в 10 разів через обстріл енергоінфраструктури - "Епіцентр"

Попит на генератори зріс майже в 10 разів через обстріл енергоінфраструктури - "Епіцентр"

11:41 10.11.2022
Мінцифри пропонує бізнесу поділитися доступом до генераторів з операторами зв'язку

Мінцифри пропонує бізнесу поділитися доступом до генераторів з операторами зв'язку

16:04 07.11.2022
ТОЦ Silver Breeze інвестував у генераторне обладнання для безперебійного електропостачання EUR600 тис.

ТОЦ Silver Breeze інвестував у генераторне обладнання для безперебійного електропостачання EUR600 тис.

16:47 04.11.2022
Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

18:02 02.11.2022
Іспанія передала Україні 5 груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги – глава МЗС

Іспанія передала Україні 5 груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги – глава МЗС

16:03 01.11.2022
Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів

Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Херсонщина отримає 10 млн грн субвенції від Львівщини на відновлення інфраструктури

Компанія із групи СКМ оголосила тендер щодо викупу євробондів "ДТЕК ВДЕ" на суму до EUR20 млн за ціною до 30% від номіналу

США виділяють Україні чергові $4,5 млрд грантів для прямої підтримки бюджету - Мінфіну США

"Газпром" маніпулює фактами для обґрунтування рішення обмежити обсяги постачання газу до європейських країн - ОГТСУ

Україна отримала EUR2,5 млрд макрофінансової допомоги ЄС

ОСТАННЄ

"Нова пошта" не планує припиняти роботу в Херсоні, але попереджає про можливі затримки у доставці

"Молдовагаз" пояснив "осідання" газу в Україні тимчасовим зниженням попиту на нього в Молдові через теплу погоду

Херсонщина отримає 10 млн грн субвенції від Львівщини на відновлення інфраструктури

Компанія із групи СКМ оголосила тендер щодо викупу євробондів "ДТЕК ВДЕ" на суму до EUR20 млн за ціною до 30% від номіналу

Графіки обмеження електроживлення вже призвели до зупинки виробництва "Кроноспан УА" - гендиректор компанії

США й союзники мають намір узгодити 23 листопада стелю цін на нафту РФ у $60-70 за барель

Уряд України передав "Нафтогазу" виділені Канадою 12,7 млрд грн для закупівлі газу в ПСГ - прем'єр

Україна отримала від Світового банку $60 млн кредитів МАР та Латвії

Шмигаль: Розпочалися морози і ми бачимо, що споживання електрики зростає

США виділяють Україні чергові $4,5 млрд грантів для прямої підтримки бюджету - Мінфіну США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА