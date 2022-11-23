Держмитслужба заявляє про відсутність обмежень на пільгове ввезення генераторів, роз'яснює порядок їх декларування

Обмеження за кількістю, вартістю і вагою генераторів, що їх ввозять громадяни, без сплати митних платежів відсутні, проте в певних умовах ці товари підлягають декларуванню, повідомляє Державна митна служба в пресрелізі в середу.

Згідно з ним, письмовому декларуванню не підлягають товари, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі вагою до 50 кг, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент EUR500.

Держмитслужба додає, що також звільнено від декларування поштові відправлення еквівалентом до EUR150.

Водночас товари в обсягах, що перевищують зазначені норми, а також товари, які ввозить особа частіше одного разу протягом доби, підлягають письмовому декларуванню відповідно до ч. 2, 4, 7 ст. 374 Митного кодексу України, зазначає відомство.

Повідомляється, що митницям направлено відповідного листа-роз'яснення.

Як повідомлялося, уряд постановою №1260 від 9 листопада, що набула чинності 11 листопада, скасував ПДВ і ввізне мито на імпорт в Україну енергообладнання для проходження зими. До його списку ввійшли, зокрема, електрогенераторні установки, трансформатори, електричні акумулятори, апаратура для комутації або захисту електричних ланцюгів або для під'єднання до електричних ланцюгів або в електричних ланцюгах для напруги понад 1000 В, пульти, панелі, розподільні щити, обладнання і пристрої для фільтрації або очищення води.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 листопада у зв'язку зі скаргами на перешкоджання фізичним особам ввезення генераторів і зарядних станцій повідомив про ухвалення урядом протокольного рішення щодо забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб.

Окрім цього, 16 листопада Кабмін постановою №1288 вніс зміни до низки урядових постанов про затвердження технічних регламентів, скасувавши обов'язковість надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів декларації про відповідність і маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Згідно з даними заступника голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, імпорт в Україну генераторів різного типу з 1 по 21 листопада становив 136 тис. шт. на суму майже $88 млн. "За митною пільгою (наданою постановою КМУ №1260) завезли вже 32 тис. шт. генераторів. Сума наданої пільги - $5,2 млн", - написав він у телеграм-каналі.

Железняк уточнив, що найпопулярніші - 65%, або 88 тис. - це електрогенератори з іскровим запаленням (бензинові) потужністю не більше ніж 7,5 кВА, тоді як іще 5% - подібні потужніші електрогенератори потужністю до 375 кВА, а ще 3,3% - електрогенератори із запаленням від стискання (дизелем або напівдизелем) потужністю не більше ніж 7,5 кВА.