Економіка

20:16 22.11.2022

Компанія з групи СКМ оголосила тендер щодо викупу євробондів "ДТЕК ВДЕ" на суму до EUR20 млн за ціною до 30% від номіналу

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Компанія з групи СКМ оголосила тендер щодо викупу євробондів "ДТЕК ВДЕ" на суму до EUR20 млн за ціною до 30% від номіналу

Компанія Ornex Limited (Кіпр) оголосила тендер з викупу єврооблігацій "ДТЕК ВДЕ", випущених на EUR325 млн під 8,5% із погашенням у 2024 році, на загальну суму до EUR20 млн.

Як йдеться у повідомленні на Ірландській фондовій біржі у вівторок, максимальна ціна викупу – 30% від номіналу, заявки приймаються до 1 грудня, оголошення результатів планується 5 грудня, а розрахунки – 8 грудня.

За інформацією Франкфуртської біржі, котирування єврооблігацій "ДТЕК ВДЕ" у вівторок впали на 47,64% - до 18,85% від номіналу.

Компанія Ornex Limited, що входить до Групи СКМ – материнської компанії ДТЕК, у 2017 році придбала на біржі кілька пакетів акцій енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, що залишалися у власності держави, якими володіла ДТЕК. У тендерній пропозиції як координати для зв'язку з Ornex Limited зазначена електронна адреса IR "ДТЕК".

 

 

Теги: #євробонди #викуп #дтек #вде

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