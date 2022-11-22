Компанія з групи СКМ оголосила тендер щодо викупу євробондів "ДТЕК ВДЕ" на суму до EUR20 млн за ціною до 30% від номіналу

Компанія Ornex Limited (Кіпр) оголосила тендер з викупу єврооблігацій "ДТЕК ВДЕ", випущених на EUR325 млн під 8,5% із погашенням у 2024 році, на загальну суму до EUR20 млн.

Як йдеться у повідомленні на Ірландській фондовій біржі у вівторок, максимальна ціна викупу – 30% від номіналу, заявки приймаються до 1 грудня, оголошення результатів планується 5 грудня, а розрахунки – 8 грудня.

За інформацією Франкфуртської біржі, котирування єврооблігацій "ДТЕК ВДЕ" у вівторок впали на 47,64% - до 18,85% від номіналу.

Компанія Ornex Limited, що входить до Групи СКМ – материнської компанії ДТЕК, у 2017 році придбала на біржі кілька пакетів акцій енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, що залишалися у власності держави, якими володіла ДТЕК. У тендерній пропозиції як координати для зв'язку з Ornex Limited зазначена електронна адреса IR "ДТЕК".