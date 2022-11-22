Графіки обмеження електроживлення вже призвели до зупинки виробництва "Кроноспан УА" - гендиректор компанії

Доведені до відома одного з найбільших в Україні виробників ДСП - компанії "Кроноспан УА" (Нововолинськ Волинської обл.) обмеження постачання електрики вже призвели до повної зупинки виробництва, повідомила генеральний директор компанії Наталія Покінська під час круглого столу у Волинській ОВА.

"ТОВ "Кроноспан УА" самостійно знизило обсяги/потужності споживання до оптимально необхідних для роботи лише однієї виробничої лінії (ДСП). Однак у нинішніх реаліях, запроваджених графіками обмежень електроенергії та потужностей, навіть ця лінія ДСП не може функціонувати", - наведено слова Покінської у повідомленні компанії у фейсбуці у вівторок.

Вона наголосила, що компанія не може працювати позмінно або декілька годин, як пропонується, оскільки технологічний процес виробництва може бути або безперервним, або повністю зупиненим.

"Ми розуміємо важке становище всього українського енергетичного комплексу в нинішніх умовах і повністю готові слідувати запровадженим обмеженням, однак сьогодні бізнес є надійним тилом для Сил оборони України в боротьбі з агресором. А тому ми маємо використовувати усі доступні можливості для підтримки стабільної роботи українських підприємств та збереження економіки держави", - наголосила гендиректор.

Круглий стіл у Волинській ОДА був присвячений питанням розвитку у галузі індустріальних парків та вирішенню поточних проблем промисловості під час війни. У ньому взяли участь, зокрема, заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря, нардеп Дмитро Кисилевський, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

У повідомленні нагадується, що Kronospan в Україні однією з перших зареєструвала приватний індустріальний парк у селі Городок Рівненської області, де розміщений один із заводів компанії. Крім того, вона успішно розвиває та модернізує завод у Нововолинську.

Завод у Нововолинську побудований за часткової фінансової підтримки ЄБРР, є одним із найбільших у країні виробників ламінованих та шліфованих ДСП та постформінгу (а з 2020 року випускає і OSB-плити).

Група Kronospan, створена в Австрії у 1897 році, на сьогодні є великим світовим виробником листових матеріалів із деревини. До її складу входить понад 40 виробничих підприємств у багатьох країнах.