Економіка

18:55 22.11.2022

Уряд України передав "Нафтогазу" виділені Канадою 12,7 млрд грн для закупівлі газу в ПСГ - прем'єр

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Уряд України передав "Нафтогазу" виділені Канадою 12,7 млрд грн для закупівлі газу в ПСГ - прем'єр

Кабінет Міністрів України передав НАК "Нафтогаз України" виділені Канадою 12,7 млрд грн для закупівлі газу до підземних сховищ (ПСГ), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд передав 12,7 млрд грн "Нафтогазу" для закупівлі газу в українські сховища. Раніше Україна отримала ці фінанси від уряду Канади. На сьогоднішньому засіданні було затверджено порядок використання коштів державного бюджету на закупівлю газу у 2022-2023 рр.", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Шмигаль також нагадав, що цього тижня Норвегія надала Україні майже EUR200 млн для закупівлі газу. Ще раніше EUR300 млн на ці потреби "Нафтогазу" погодився надати ЄБРР.

"Це дуже важлива частина підготовки до того, щоб стабільно пройти складну зиму", - наголосив прем'єр України.

 

Теги: #газ #нафтогаз #кабмін

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