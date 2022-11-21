Економіка

19:50 21.11.2022

Польський суд скасував штраф у $8 млрд "Газпрому" та партнерам із NS2, регулятор обіцяє апеляцію

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Польський суд скасував штраф у $8 млрд "Газпрому" та партнерам із NS2, регулятор обіцяє апеляцію

Суд із захисту конкуренції та прав споживачів Польщі у понеділок скасував рішення польського антимонопольного регулятора про накладення штрафів на "Газпром" та п'ять європейських компаній-учасників проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Регулятор UOKiK, який повідомив про це рішення суду, заявив, що оскаржуватиме це рішення після вивчення повного тексту. Рішення суду може бути оскаржено в Апеляційному суді у Варшаві; а потім - у Верховному суді.

Суд зазначив, що спільне підприємство так і не було створено, і оцінка наслідків для економіки, а також спроби учасників проєкту обійти законодавство виходить за межі відповідальності UOKiK, зазначається у пресрелізі.

Як повідомлялося, в 2020 році UOKiK завершив дворічне розслідування, за підсумками якого оголосив, що кредитні угоди, укладені між компаніями Nord Stream 2 AG, ПАТ "Газпром" та західними фінансовими інвесторами з метою фінансування проєкту "Північний потік 2", були, за суттю антимонопольного законодавства республіки Польща, концентрацією бізнесу, у зв'язку з чим, на думку польських чиновників, була потрібна подача повідомлення до UOKiK. Антимонопольний орган Польщі оштрафував "Газпром" та західних фінансових інвесторів.

UOKiK наклав на партнерів максимальний штраф - у розмірі 10% виторгу: $7,755 млрд на "Газпром", Engie Energy - $14,8 млн, Uniper - $8 млн, OMV - $23,4 млн, Wintershall Dea - $8 млн.

Теги: #суд #польща #європа #газопровід

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