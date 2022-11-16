Глава МЗС Угорщини: Постачання нафти "Дружбою" відновилося

Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" відновилося, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає агентство Bloomberg.

Напередодні ввечері угорська MOL повідомила, що прокачування "Дружбою" до Угорщини, Чехії та Словаччини призупинено після завданих РФ вчора масованих ракетних ударів по енергооб'єктах України. При цьому MOL послалася на пояснення оператора української нафтопровідної системи, який повідомив, що, зокрема, війська країни-агресора обстріляли трансформаторну станцію біля кордону з Білоруссю в Україні, що забезпечує електроенергією насосну станцію нафтопроводу.

Сіярто пояснював, що сам трубопровід не було пошкоджено, шкоди було завдано трансформаторній станції, яку відремонтувати нескладно.

За інформацією чеського трубопровідного оператора MERO, російська нафта до Чехії не припиняла надходити через достатній запас на території Словаччини.