США запроваджують санкції проти 14 фіз- та 28 юросіб, пов'язаних із нелегальними схемами постачання технологій для російського ВПК

США запровадили санкції проти 14 фізичних та 28 юридичних осіб, пов'язаних із транснаціональною мережею осіб та компаній, які допомагають Росії закуповувати військові технології для війни проти України.

Зокрема впроваджено санкції проти низки членів родини Сулеймана Керімова, а також компаній та бізнесменів, які мали відношення до управління його активами.

Згідно з повідомленням OFAC, до SDN List, зокрема, включено дружину Керімова Фірузу, його дітей Гульнару, Аміну, Саїда, Нарімана Гаджієва, компанії Constellation Advisors Ltd, Alstone Investment AG (колишню Swiru Holding AG), ТОВ "Бонум Кепітал", ТОВ "Бонум Менеджмент", ТОВ "Бонум Інвестментс", Bonum Capital Cyprus, Bonum Capital Investors Corp. (BVI), Мурат Алієв, Олександр Штудхальтер, Eurimo Holding SA, Papa Oscar Ventures GmbH та низка інших осіб, об'єднаних у три групи ("родина Керімова") , "Мережа Мурата Алієва", "Мережа Олександра Штудгальтера").

Швейцарський бізнесмен Штудгальтер неодноразово фігурував у європейських ЗМІ як партнер Керімова. OFAC у своїй заяві стверджує, що Штудгальтер був "ключовим гравцем у фінансовій мережі Керімова".

Крім того, під блокуючими санкціями США відтепер перебуває авіакомпанія Emperor Aviation Ltd і низка її джетів виробництва Bombardier, Cessna та Gulfstream, які використовували для перельотів члени родини Керімова, йдеться в повідомленні.

Сам Керімов перебуває під санкціями США з 2018 року.

Мінфін США включив до SDN List також компанії родини Гур'євих, зокрема, зареєстровані в Калінінграді МКТОВ "Хлодвіг Ентерпрайзес" та "Адорабелла", які володіють 43,66% акцій "ФосАгро". Ці МКТОВ увійшли до SDN List поряд зі швейцарськими Chlodwig Enterprises AG та Adorabella AG, випливає із повідомлення OFAC.

Андрій Гур'єв-старший та ексглава "ФосАгро" Андрій Гур'єв-молодший були включені до SDN List на початку серпня.