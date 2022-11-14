Пошкодження енергоінфраструктури Херсонської області більше, ніж очікувалося – топменеджер ДТЕК

Пошкодження енергомережі на деокупованих територіях Херсонської області більше, ніж розраховувала компанія, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Ситуація гірша, ніж очікувалося. Принаймні там, де ми працюємо. Думали, що буде краще", – сказав він в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини".

Він пояснив, що ДТЕК у рамках допомоги "Херсонобленерго" з відновлення електропостачання Херсона та області займається електролінією з Дніпропетровської області до Берислава.

"Нам виділили фронт робіт на півночі області. Протяжність ліній приблизно 100 км, вони йдуть на Берислав. Учора наші фахівці обійшли 75 км. 16 опор немає, багато дроту лежить на землі. Сьогодні робимо обхід біля Давидового Броду, біля Берислава. Думаю, там більше пошкоджень буде. Це лінія фронту, там точилися бойові дії, у таких випадках пошкоджень завжди більше", – описав ситуацію Сахарук.

За його словами, якщо працюватимуть п'ять-шість бригад, то відновлення лінії з Дніпропетровської області до Берислава триватиме два-три тижні, "бо руйнації значні".

"Працюємо сьогодні із саперами. Завтра з ОВА домовимося, щоб працювати дещо більшою кількістю бригад. Працюватимемо, забезпечені всім необхідним, люди є. Головне, щоб міни прибрали, і можна було безпечно працювати", – зазначив виконавчий директор ДТЕК.

Сахарук також додав, що "Херсонобленерго" налагоджує енергопостачання з Миколаївської області, але детальної інформації про ситуацію там наразі немає.

"Вони дивляться Херсонську ТЕЦ, яку, кажуть, підірвали. Також говорять про руйнування або підрив ПС 330кВ. Думаю, до кінця дня буде зрозуміло, скільки часу потрібно на їхнє відновлення", – висловив припущення енергетик.

Водночас він зазначив, що ситуація з енергопостачанням Києва та низки областей залишається складною через пошкодження минулого тижня російськими агресорами дуже важливого елемента енергоінфраструктури.

"Робимо все для того, щоб обмежитися графіками стабілізаційних відключень. Ми запускаємо нашу генерацію, тому що п'ять із шести ТЕС було пошкоджено. НЕК "Укренерго займається мережею, але в такій ситуації, коли прилітає на щойно відремонтований після обстрілів об'єкт, максимум, що можна зробити, це працювати за графіками, сподіваючись відремонтувати наступні елементи", – пояснив Сахарук.

Він уточнив, що завдані минулого тижня ушкодження складні та стосуються унікального обладнання. "Змінити його без виробництва неможливо. Тому стабілізаційні відключення ще будуть, щоб система могла функціонувати у тому режимі, в якому вона зараз працює", – попередив топ-менеджер ДТЕК.