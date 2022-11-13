"Нова Пошта" доставила в Херсон 10 тонн гуманітарної допомоги, 14 листопада почнуть роботу відділення

Група компаній "Нова Пошта" 12 листопада закупила і доставила близько 10 тонн продуктів у Херсон.

"Сьогодні привезли повні дві машини наборів з їжею. Завтра приїдуть ще 12 тонн: 8 тонн базових продуктів від "Нова Пошта", набори з побутовою хімією і предметами гігієни від Biosphere Corporation, вода від IDS Ukraine", - наголошується в повідомленні в Facebook компанії.

За словами керівника Відділу зовнішніх комунікацій "Нова Пошта" Світлани Приступи, на закупівлю і пакування продуктових наборів, а також на отримання дозволів на в'їзд у компанії пішло 24 години.

"З понеділка почнуть працювати перші відділення. Вже традиційно поновлюємо доставку, починаючи з гуманітарки, електрики та інтернету", - написав на своїй сторінці в Facebook співзасновник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк.