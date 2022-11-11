Для експорту української сільгосппродукції у рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" мобілізується 1 млрд євро

Для підвищення глобальної продовольчої безпеки та допомоги Україні в експорті її сільськогосподарської продукції в ініціативи Європейського союзу "Шляхи солідарності" мобілізується 1 млрд євро.

Про це йдеться у спільній декларації Європейської комісії, Чехії, Польщі, Румунії, Словаччини, Республіки Молдова, України, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та Групи Світового банку. Текст документу оприлюднено у п'ятницю в Брюсселі Єврокомісією.

У декларації зазначається, що в рамках відповіді Європейського Союзу на російську агресію проти України Європейська комісія та держави-члени ЄС, що межують, створили 12 травня цього року шляхи солідарності ЄС-Україна, які стали "важливими коридорами для українського експорту сільськогосподарської продукції, а також експорту та імпорту інших товарів".

Підписанти декларації нагадали, що Україна, як один із найбільших у світі виробників зерна, щороку постачала на світовий ринок близько 45 мільйонів тонн зерна. "Однак у своїй жорстокій війні проти України Росія навмисно націлюється на сільськогосподарське виробництво та експорт, блокуючи безпечний прохід в українські чорноморські порти та з них і накопичуючи запаси зерна в елеваторах. Це призвело до зростання світових цін на зернові, призвело до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі та поставило під загрозу засоби для існування мільйонів людей, які залежать від цього зерна", - констатується в декларації.

У зв'язку з цим у документі зазначається, що з моменту створення "шляхів солідарності" було експортовано автомобільним, залізничним транспортом, а також через порти Чорного моря та Дунаю понад 15 мільйонів тонн українських сільськогосподарських товарів (зернових, олійних культур та супутніх товарів). Крім того, із серпня Чорноморська зернова ініціатива допомогла відновити відвантаження зерна із чорноморських портів України, тим самим ще більше знизивши ціни на продовольство в усьому світі. "Спільно ці ініціативи дозволили експортувати близько 25 мільйонів тонн українського зерна, олійних культур і супутніх товарів у період з травня по кінець жовтня на світові ринки, зокрема в країни, які найбільше потребують. Дороги солідарності наразі є єдиним варіантом для експорту всіх інших, несільськогосподарських українських товарів у решту світу та для імпорту всіх необхідних товарів, таких як паливо та гуманітарна допомога. Таким чином, "Шляхи солідарності" стали рятувальним колом для економіки України, повернувши понад 15 мільярдів євро такого необхідного прибутку українським фермерам та підприємствам", - деталізується у декларації.

Водночас, зазначається, що пропускна спроможність Шляхів солідарності "досягає межі, вузькі місця зберігаються, а витрати на логістику високі". "Для підтримки та подальшого збільшення пропускної спроможності Шляхів солідарності ми залучаємо значні інвестиції в рамках різних чинних програм ЄС і національних програм. Європейська комісія терміново виділить гранти у розмірі 250 мільйонів євро на розвиток "Шляхів солідарності". У короткостроковій перспективі ми будемо підтримувати швидкі покращення, зокрема, з мобільним обладнанням, щоб скоротити час очікування та покращити рух через пункти перетину кордону та шляхи доступу до них. У середньостроковій перспективі ми мобілізуємо Фонд Connecting Europe Facility (CEF) та 50 мільйонів євро для підтримки розвитку інфраструктури, необхідної для подальшого збільшення пропускної спроможності смуг солідарності. Працюючи з партнерськими фінансовими установами, такими як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та Світовий банк, ми хочемо забезпечити ліквідність для операторів, а також фінансування ремонту та збільшення потужностей", - наголошується в документі.