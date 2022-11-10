Тимчасові споруди для проживання переміщених осіб купуватимуть е/е за ціною як для населення - НКРЕКП

Тимчасові споруди для проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) купуватимуть електроенергію як колективні побутові споживачі за ціною як для населення, зазначено в постанові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Відповідну постанову "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року №393 "Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану" регулятор ухвалив на засіданні у четвер.

"Тимчасові споруди, їхні комплекси, призначені для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) внутрішньо переміщених осіб, прирівнюються до об'єктів побутового споживача", - йдеться у тексті документа.

Згідно з документом, тимчасові споруди для проживання внутрішньо переміщених осіб купуватимуть електроенергію як колективний побутовий споживач у постачальників універсальних послуг (ПУП) за тимчасовими договорами.

"Врегулювання взаємовідносин на таких об'єктах щодо підписання тимчасових договорів споживача про надання послуг із розподілу електричної енергії та про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг здійснюється як з колективним побутовим споживачем", - пояснив регулятор.