Інфляція в Україні в жовтні зросла до 2,5%, у річному вимірі до 26,6% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в жовтні 2022 року прискорилося до 2,5% з 1,9% у вересні, 1,1% - у серпні та 0,7% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

У жовтні минулого року було зафіксовано інфляцію 0,9%, тому в річному вимірі за підсумками жовтня цього року вона зросла до 26,6% з 24,6% за підсумками вересня, 23,8% - за підсумками серпня, 22,2% - за підсумками липня і 21,5% - за підсумками червня.

Базова інфляція минулого місяця знизилася до 1,9% з 2,4% у вересні та 2,1% в серпні.

Від початку цього року, за десять місяців, споживчі ціни в Україні зросли на 24,8%, а базова інфляція становила 20,1%, уточнив Держстат.

Нацбанк у середині жовтня зберіг прогноз інфляції за підсумками 2022 року на рівні 30%, тоді як уряд наприкінці жовтня поліпшив його з 30,1% до 29,3%.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% в 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.