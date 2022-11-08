"Метінвест" з 15 листопада призначив тимчасового керівника на "Азовсталь" та ММК ім.Ілліча

Наглядові ради "Азовсталі" та Маріупольського меткомбінату ім.Ілліча – основних металургійних активів гірничо-металургійної групи "Метінвест", що опинилися на окупованій території, – з 15 листопада призначили їх тимчасовим керівником фінансового директора ТОВ "Метінвест - МРМЗ" Оксану Цимбалюк.

"призначити … виконуючою обов'язки генерального директора товариства терміном з 15 листопада 2022 року до дати відкликання (припинення) повноважень", – йдеться у повідомленнях обох підприємств у системі розкриття НКЦПФР.

Згідно з ними, останній день роботи нинішніх гендиректорів меткомбінатів – очільника "Азовсталі" з 2011 року Енвера Цкітішвілі та керівника ММК ім. Ілліча з 2017 року Тараса Шевченка – 14 листопада цього року.

Відповідне рішення наглядові ради обох товариств ухвалили 5 листопада.

Раніше генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков повідомляв, що гендиректор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі консультує операційну дирекцію холдингу та допомагає вибудувати методи навчання персоналу.

Також повідомлялося, що виробничу діяльність підприємств групи в Маріуполі призупинено з 24 лютого 2022 року через воєнну агресію РФ. Оскільки місто наразі фактично окуповане, "Метінвест" не має можливості продовжувати виробничу діяльність на своїх підприємствах у Маріуполі: це стосується діяльності комбінатів "Азовсталь", ММК ім. Ілліча, Маріупольського ремонтно-механічного заводу та маріупольського відділення "Метінвест-Промсервіс".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою із видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".