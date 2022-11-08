Економіка

16:12 08.11.2022

Єврокомісія в середу озвучить пропозиції стосовно надання Україні 18 млрд макрофіну на 2023 рік

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Єврокомісія в середу озвучить пропозиції стосовно надання Україні 18 млрд макрофіну на 2023 рік

Європейська Комісія в середу, 9 листопада, озвучить свої пропозиції щодо надання Україні у 2023 році макрофінансової допомоги на загальну суму 18 млрд євро. Передбачається, що перший транш Київ отримає вже в січні наступного року.

Про це у вівторок у Брюсселі після засідання Європейської ради з економічних питань на пресконференції повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

"Відповідно до заклику лідерів ЄС до Європейської Комісії запропонувати більш структурне рішення допомоги Україні, міністри погодилися просуватися вперед із пакетом допомоги розміром 18 млрд євро пільгових довгострокових кредитів для 2023 року. Наша мета - перше виділення вже в січні. Комісія надасть свої пропозиції завтра", - сказав він.

Виконавчий віцепрезидент пояснив, що мета Єврокомісії - забезпечити схвалення (цих пропозицій) Європейським парламентом і Європейською радою до кінця року, оскільки "це має бути вирішено швидко". "2023 рік наближається, й українські фінансові потреби - невідкладні. Щодо виділення фінансів цього року, то ми очікуємо, що наступна виплата на 2,5 млрд євро (з пакета на суму 9 млрд євро, схваленого в травні цього року, - ІФ) досягне Києва до кінця цього місяця", - додав він.

Домбровскіс наполягає на тому, щоб законодавча робота стосовно цих пропозицій завершилася цього року, і рішення Рада з економічних питань ухвалила вже 6 грудня.

Говорячи про 3 млрд євро, що залишилися (макрофінансової допомоги розміром 9 млрд євро), виконавчий віцепрезидент Єврокомісії повідомив, що міністри також обговорили це питання. "На жаль, не було можливості знайти рішення, як просуватися вперед цього року. Тому ми наголошуємо на необхідності, щоб кошти з пакета у 18 млрд євро було виділено вже на початку наступного року, вже в січні", - додав Домбровскіс.

Теги: #єс #єк

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