"Укренерго" прогнозує покращення ситуації з енергопостачанням протягом декількох днів за відсутності нових обстрілів

Якщо не буде нових обстрілів країною-агресором Росією української енергосистеми, ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні (Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська, Житомирська області), а також у північному (Харківська, Полтавська, Сумська області), де вона є найскладнішою, покращиться протягом наступних декількох днів, прогнозує голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Гадаю, нам усім, споживачам, потрібно ще потерпіти декілька днів за умови, що не буде нових обстрілів, для того, щоб відбулися відчутні полегшення з енергоспоживанням, щоб графіки відключення були комфортнішими. За відсутності обстрілів - а це важлива умова! - ми зможемо покращити енергопостачання у центральному та північному регіонах", - сказав він в ефірі національного телемарафону, додавши, що енергетики працюють над цим у цілодобовому режимі.

За його словами, внаслідок п'яти масованих і низки дрібніших ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі досі залишається досить складною, особливо у Київському та Харківському регіонах.

"Ситуація складна у Київському та Харківському регіонах. Тут запроваджуються графіки погодинних відключень, і, на жаль, іноді доводиться застосовувати додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему в цих регіонах. Дефіцит потужності протягом дня тут змінюється, тому що змінюється обсяг споживання та генерації, доступний диспетчеру, але саме у цих регіонах перевищує в середньому 1000 МВт", - описав ситуацію Кудрицький.

Водночас можливість блекауту енергосистеми він безпосередньо пов'язує з інтенсивністю її обстрілів військами агресора.

"І місцева влада, й енергетики просто зобов'язані готуватися до будь-якого сценарію, включаючи найбільш песимістичний - це блекаут. Наскільки ймовірним є цей сценарій, залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати, але ми, енергетики, робитимемо все, щоб не допустити таких сценаріїв", - запевнив голова системного оператора.

Водночас Кудрицький зазначив, що найближчим часом сподівається на додаткові інструменти забезпечення енергопостачання, зокрема у Києві та області.

"Ми наразі маємо в роботі всі ті доступні інструменти, щоб забезпечити споживачів у Києві та області електрикою. На жаль, їх іноді недостатньо, особливо коли збільшується споживання. Тому доводиться застосовувати аварійні обмеження. Але сподіваюся, що незабаром у нашому арсеналі з'явиться більше інструментів, більше генерації у Київському енерговузлі, а також буде збільшено пропускну спроможність енергомережі", - сказав він.

Що стосується перспектив імпорту вугілля у разі його дефіциту, то, на думку голови НЕК, перспективнішим є імпорт електроенергії з Європи, оскільки імпорт вугілля досить складний із логістичної точки зору через великі обсяги споживання, а це в сезон приблизно 1 млн тонн у місяць, і можливості його транспортування залізницею обмежені.

"З фізичної точки зору перспективніший вигляд має імпорт е/е. Такий імпорт технічно можливий обсягом до 500 МВт, і наразі проробляються варіанти, яким чином його можна організувати", - повідомив голова НЕК.

При цьому він зазначив, що головним завданням "Укренерго" залишається відновлення магістральної мережі в центральному та північному регіонах, щоб обсяги потужності, яких вони потребують, передати з інших регіонів.

"Після цього можна буде працювати над джерелами забезпечення країни електроенергією загалом, балансом енергосистеми і потенційно за рахунок імпорту, і за рахунок додаткових джерел генерації всередині країни", - описав алгоритм дій Кудрицький.