Економіка

16:45 04.11.2022

G7 створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру

3 хв читати
G7 створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру

"Велика сімка" (G7) створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру, заявили міністри закордонних справ G7 за підсумками зустрічі у Мюнстері.

"Сьогодні ми створюємо координаційний механізм G7, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру. Ми з нетерпінням чекаємо на міжнародну конференцію 13 грудня в Парижі, спрямовану на підтримку громадянської стійкості України, організовану Францією та Україною. Ми також вітаємо підсумки Міжнародної конференції експертів, що відбулася 25 жовтня в Берліні, і, як і раніше, сповнені рішучості зробити свій внесок у відновлення, реконструкцію та модернізацію України", - йдеться у заяві глав МЗС країн G7 у п'ятницю.

Міністри запевнили, що твердо стоятимуть на боці України стільки, скільки потрібно.

Глави МЗС знову закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України та вивести усі свої війська та військову техніку.

"Разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою ми засуджуємо нещодавню ескалацію з боку Росії, зокрема її напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, зокрема об'єкти енергетики та водопостачання, на всій території України з використанням ракет та іранських безпілотників та інструкторів. Цими атаками Росія намагається тероризувати мирне населення. Невибіркові напади на цивільне населення та об'єкти інфраструктури є воєнними злочинами, і ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити повну відповідальність за них та злочини проти людяності", - зазначається у заяві.

Міністри країн G7 попередили, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї зустріне серйозні наслідки.

"Ми також відкидаємо неправдиві заяви Росії про те, що Україна готує радіологічну "брудну бомбу". Інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили безпідставність цих звинувачень, і ми дякуємо Україні за її прозорість", - зазначили вони.

Крім того, глави МЗС засудили захоплення і мілітаризацію Росією Запорізької атомної електростанції України, викрадення і жорстоке поводження з українським персоналом, а також навмисну дестабілізацію її роботи. Вони підтримали зусилля МАГАТЕ щодо створення Зони безпеки.

"Ми продовжуватимемо покладати економічні втрати на Росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які надають військову підтримку агресивній війні Москви, як це вже зробили деякі з нас щодо надання Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Росії", - йдеться у заяві.

Міністри країн "Великої сімки" повторили заклик до білоруської влади припинити надавати можливості для агресивної війни Росії, зокрема дозволяти російським збройним силам використовувати територію Білорусі для запуску ракет, націлених на Україну.

"Якщо білоруська влада більш прямо залучить Білорусь до війни Росії, G7 покладе на режим непосильні додаткові витрати", - наголосили міністри.

Вони підтвердили непохитну рішучість продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, оборонну, політичну, технічну та юридичну підтримку, яка потрібна Україні для полегшення страждань її народу та захисту її суверенітету й територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів. Міністри вітали мужність і стійкість українського народу перед неспровокованою агресією Росії, і запевнили, що сповнені рішучості допомогти Україні задовольнити її потреби у підготовці до зими.

"Нагадуючи про заяву лідерів G7 від 11 жовтня, ми вітаємо готовність президента Зеленського до справедливого миру, що ґрунтується на повазі територіальної цілісності, суверенітету України та її законного права на захист від агресії. Заклики Росії до переговорів не викликають довіри, доки вона продовжує ескалацію війни та випускає нові погрози та дезінформацію", - наголошується у заяві.

Теги: #заява #енергетика #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 04.11.2022
Енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць зазнали 12 атак російських військ

Енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць зазнали 12 атак російських військ

16:47 04.11.2022
Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

16:17 04.11.2022
Шмигаль: На сьогодні майже половина об'єктів у всій Україні підключені до тепла

Шмигаль: На сьогодні майже половина об'єктів у всій Україні підключені до тепла

14:01 04.11.2022
У Львові компенсують до половини вартості генераторів, які куплять для мешканців багатоповерхівок, – мер

У Львові компенсують до половини вартості генераторів, які куплять для мешканців багатоповерхівок, – мер

13:14 04.11.2022
Автономним джерелом живлення обладнано не всі антени мобільних операторів - YASNO

Автономним джерелом живлення обладнано не всі антени мобільних операторів - YASNO

09:53 04.11.2022
У Yasno повідомили про аварійні відключення світла в Києві у п'ятницю

У Yasno повідомили про аварійні відключення світла в Києві у п'ятницю

07:34 04.11.2022
"Укренерго" на п'ятницю запроваджує графіки погодинних відключень у Києві та десяти областях

"Укренерго" на п'ятницю запроваджує графіки погодинних відключень у Києві та десяти областях

06:12 04.11.2022
МЗС України рішуче засуджує депортацію Росією українських громадян, які живуть у Херсонській і Запорізькій областях

МЗС України рішуче засуджує депортацію Росією українських громадян, які живуть у Херсонській і Запорізькій областях

15:41 03.11.2022
Колектив Довженко-Центру: Відбувається рейдерське захоплення

Колектив Довженко-Центру: Відбувається рейдерське захоплення

14:51 03.11.2022
Голова СБУ та посли країн G7 обговорили в Києві безпекові виклики після вторгнення РФ

Голова СБУ та посли країн G7 обговорили в Києві безпекові виклики після вторгнення РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Yasno повідомили про аварійні відключення світла в Києві у п'ятницю

Кабмін призначив Лозинського в.о. міністра розвитку громад і територій

Кабмін призначив Чернишова главою "Нафтогазу"

"ДТЕК Енерго" викупить єврооблігації на $32,5 млн за ціною 24% і нижче

ДІЯРУ ініціює позбавлення росії прав у МАГАТЕ

ОСТАННЄ

На транскордонну співпрацю Угорщини, Словаччини, Румунії та України ЄК виділяє EUR66 млн

Кабмін виділив 33,3 млн грн на фінансування програми мікрогрантів "Власна справа"

У Єврораді сподіваються, що рішення виділяти Україні у 2023 році щомісяця EUR1,5 млрд може бути ухвалене на початку грудня

Шмигаль про завдання нового голови "Нафтогазу": Нарощування власного газовидобування та забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи компанії

"Нафтогаз" внесе зміни до свого статуту для скасування приписів НАЗК про незаконність призначень до компанії нещодавніх членів уряду

Пацкан написав заяву про відставку з посади керівника Рахункової палати – нардеп Гончаренко

Гетманцев анонсував законопроєкт про підтримку промисловості у воєнний час

Кабмін призначив Лозинського в.о. міністра розвитку громад і територій

Кабмін призначив Чернишова главою "Нафтогазу"

Туристичний збір в Івано-Франківській області за 10 міс.-2022 сягнув 15,3 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА