Економіка

10:18 04.11.2022

Гетманцев анонсував законопроєкт про підтримку промисловості у воєнний час

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Гетманцев анонсував законопроєкт про підтримку промисловості у воєнний час

Парламентський комітет з питань фінансів, податків і митної діяльності спільно з урядом за результатами двох тижнів нарад із представниками бізнесу розробляє пакет заходів, спрямованих на підтримку вітчизняної промисловості у воєнний час.

"Завершуємо консультації і наступного тижня представимо законопроєкт громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо", - написав голова комітету Данило Гетманцев у телеграмі в п'ятницю.

За його словами, до пакета, зокрема, ввійдуть обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів; звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості; вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях і пакет неподаткових заходів підтримки.

 

Теги: #промисловість #гетманцев

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