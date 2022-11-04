Гетманцев анонсував законопроєкт про підтримку промисловості у воєнний час

Парламентський комітет з питань фінансів, податків і митної діяльності спільно з урядом за результатами двох тижнів нарад із представниками бізнесу розробляє пакет заходів, спрямованих на підтримку вітчизняної промисловості у воєнний час.

"Завершуємо консультації і наступного тижня представимо законопроєкт громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо", - написав голова комітету Данило Гетманцев у телеграмі в п'ятницю.

За його словами, до пакета, зокрема, ввійдуть обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів; звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості; вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях і пакет неподаткових заходів підтримки.