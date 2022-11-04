У Yasno повідомили про аварійні відключення світла в Києві у п'ятницю

За розпорядженням НЕК "Укренерго" в усіх районах Києва 4 листопада відбудуться аварійні відключення електроенергії, повідомив керівник маркетингових комунікацій і PR постачальника енергоресурсів Yasno Михайло Василенко.

"Графіки відключень наразі неактуальні", - написав він у своєму фейсбуці в п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" запровадила графіки погодинних відключень з 7:00 до 22:00 у Києві та низці областей.