Економіка

09:53 04.11.2022

У Yasno повідомили про аварійні відключення світла в Києві у п'ятницю

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У Yasno повідомили про аварійні відключення світла в Києві у п'ятницю

За розпорядженням НЕК "Укренерго" в усіх районах Києва 4 листопада відбудуться аварійні відключення електроенергії, повідомив керівник маркетингових комунікацій і PR постачальника енергоресурсів Yasno Михайло Василенко.

"Графіки відключень наразі неактуальні", - написав він у своєму фейсбуці в п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" запровадила графіки погодинних відключень з 7:00 до 22:00 у Києві та низці областей.

Теги: #енергетика #укренерго #yasno

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