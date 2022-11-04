Туристичний збір в Івано-Франківській області за 10 міс.-2022 сягнув 15,3 млн грн

Туристичний збір Івано-Франківської області в січні-жовтні 2022 року становив 15,3 млн грн, що на 80,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Це на 80,2% більше ніж за аналогічний період минулого року й водночас на 47,3% більше за показник за весь минулий рік", - повідомив у фейсбуці начальник відділу туризму управління міжнародної співпраці, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОВА Віталій Передерко.

За його словами, найбільші надходження за цей період отримали Поляницька (8,3 млн грн), Яремчанська (2,7 млн грн), Івано-Франківська (2,1 млн грн) територіальні громади.