На сайті ВР розмістили проєкт постанови про відставку глави Мінрегіону Чернишова

Проєкт постанови №8173 про відставку міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова розміщено на сайті Верховної Ради у четвер.

Раніше комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради рекомендував розглянути та підтримати заяву про відставку Чернишова з посади міністра.

За інформацією низки народних депутатів, найімовірніше, Чернишов стане новим головою НАК "Нафтогаз України".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 1 листопада звільнив Юрія Вітренко з посади голови правління "Нафтогазу". Він продовжить обіймати посаду голови НАК до 3 листопада 2022 року включно.