Економіка

13:25 03.11.2022

На сайті ВР розмістили проєкт постанови про відставку глави Мінрегіону Чернишова

1 хв читати
На сайті ВР розмістили проєкт постанови про відставку глави Мінрегіону Чернишова

Проєкт постанови №8173 про відставку міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова розміщено на сайті Верховної Ради у четвер.

Раніше комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради рекомендував розглянути та підтримати заяву про відставку Чернишова з посади міністра.

За інформацією низки народних депутатів, найімовірніше, Чернишов стане новим головою НАК "Нафтогаз України".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 1 листопада звільнив Юрія Вітренко з посади голови правління "Нафтогазу". Він продовжить обіймати посаду голови НАК до 3 листопада 2022 року включно.

Теги: #рада #мінрегіон #чернишов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 03.11.2022
Верховна Рада має намір дозволити військовим йти в оплачувану відпустку під час війни без пояснення причин

Верховна Рада має намір дозволити військовим йти в оплачувану відпустку під час війни без пояснення причин

14:28 03.11.2022
Верховна Рада ухвалила бюджет-2023

Верховна Рада ухвалила бюджет-2023

13:49 03.11.2022
Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

13:31 03.11.2022
ВР підтримала відставку Чернишова з посади глави Мінрегіону

ВР підтримала відставку Чернишова з посади глави Мінрегіону

11:16 03.11.2022
Профільний комітет рекомендував ВР підтримати заяву про відставку Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій

Профільний комітет рекомендував ВР підтримати заяву про відставку Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій

19:24 02.11.2022
Кабмін пропонує Раді ратифікувати Угоду про повітряне сполучення з Ісландією

Кабмін пропонує Раді ратифікувати Угоду про повітряне сполучення з Ісландією

18:20 02.11.2022
У Раді зареєстровано постанову про відставку глави Мінрегіону Чернишова

У Раді зареєстровано постанову про відставку глави Мінрегіону Чернишова

11:13 02.11.2022
ВР цього тижня планує розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему - нардеп

ВР цього тижня планує розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему - нардеп

10:10 02.11.2022
В Україні створено Міжнародну енергетичну раду для захисту та відновлення енергосистеми

В Україні створено Міжнародну енергетичну раду для захисту та відновлення енергосистеми

11:18 01.11.2022
Рада може ліквідувати Мінрегіон із передачею повноважень Мінінфраструктури - нардеп Железняк

Рада може ліквідувати Мінрегіон із передачею повноважень Мінінфраструктури - нардеп Железняк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДІЯРУ ініціює позбавлення росії прав у МАГАТЕ

Верховна Рада ухвалила бюджет-2023

Бюджетний комітет Ради рекомендував ухвалити проєкт держбюджету-2023 у цілому

Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару після переведення двох блоків у стан гарячого зупину

Російські окупанти завдали "Енергоатому" збитків на 28 млрд грн

ОСТАННЄ

"Зерновий коридор" дав змогу вивезти вже 10 млн тонн продукції з українських портів - Гутерреш

Рада ухвалила в цілому закон про податок на обмінники з градацією авансу залежно від розміру населеного пункту

ДІЯРУ ініціює позбавлення росії прав у МАГАТЕ

Рішення НКРЕКП дозволити "Нафтогазу" відключати облгази за борги може призвести до банкрутства ОГТСУ - ексглава компанії

McDonald's відкрив новий ресторан у Львові та відновив роботу двох у Вінниці

Мінекономіки розраховує опрацювати тисячу заявок за програмою "єОселя" до кінця року

Ostchem передав антидронні системи для сил ППО України

Захисники Авдіївки отримали від "Метінвесту" 2,6 тис. одиниць амуніції

Швейцарія виділить 100 млн франків на термінове відновлення енергетичної інфраструктури України

Бюджетний комітет Ради рекомендував ухвалити проєкт держбюджету-2023 у цілому

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА