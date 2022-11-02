Економіка

20:14 02.11.2022

УКАБ укотре закликав Кабмін затвердити перелік територій, постраждалих від російського вторгнення

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УКАБ укотре закликав Кабмін затвердити перелік територій, постраждалих від російського вторгнення

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) звернулася до уряду з проханням якнайшвидше затвердити перелік окупованих РФ територій і територій, де ведуться (велися) бойові дії, оскільки обробляючі її аграрії досі змушені сплачувати мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) з таких угідь.

Це звернення з проханням надати відповідні доручення УКАБ надіслав прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

За словами асоціації, така необхідність пов'язана з тим, що аграрії із постраждалих від російського вторгнення територій звільнені в 2022 і 2023 звітних роках від сплати МПЗ, але не можуть скористатися цим правом через зволікання Кабміну із затвердженням переліку територій, постраждалих від РФ.

УКАБ нагадав, що минулого року було ухвалено закон №1914-IX, який встановив МПЗ як мінімальну величину податкового зобов'язання щодо сплати податків, зборів і платежів, пов'язаних із користуванням сільськогосподарськими угіддями. При цьому 2022 рік стане першим роком, за який визначається МПЗ і, відповідно, на початку 2023 року українські аграрії мають надавати відповідні звіти та розрахунки з цього податку.

Водночас, цим законом встановлено, що для коректного проведення розрахунків МПЗ Кабмін має затвердити перелік територій, де ведуться бойові дії (або тимчасово окуповані збройними формуваннями РФ), проте уряд затримує цей процес.

"На сьогодні такий перелік досі не затверджений. УКАБ вже неодноразово звертався до уряду з цього питання, але на жодний із офіційних листів відповіді так і не було отримано. Тобто поки що Кабмін затягує визначення переліку територій, виходячи з чинних положень законодавства, навіть якщо аграрії фізично не мають доступу до землі, не можуть її обробляти, посіяти/збирати врожай, а отже, не можуть отримати дохід, вони мають нараховувати собі за цими земельними ділянками МПЗ", - пояснюється у зверненні.

 

 

Теги: #укаб #окуповані_території

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