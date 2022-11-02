Економіка

07:59 02.11.2022

"Укренерго" просить збільшити ліміт імпорту електроенергії з ЄС у 2-3 рази

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"Укренерго" просить збільшити ліміт імпорту електроенергії з ЄС у 2-3 рази

Україна в умовах російського обстрілу енергетичної інфраструктури хотіла б мати потенційну можливість імпорту з ЄС значного обсягу електроенергії – 1000-1500 МВт, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Наразі 500 МВт – це максимальний ліміт імпорту електроенергії з Європи в Україну. Ми хотіли б, щоб цей обсяг був значно більшим – близько 1000-1500 МВт", – сказав він, коментуючи підсумки зустрічі під час Національного телемарафону.

За його словами, за такого підвищення ліміту Україна потенційно могла б, у разі необхідності, імпортувати електроенергію з європейських країн.

Кудрицький також повідомив, що Україна потребує допомоги для заміни пошкодженого російським обстрілом обладнання підстанцій, тому він попросив про координацію такої допомоги з боку Євросоюзу.

Голова "Укренерго" зазначив, що єврокомісар Сімсон була однією з ключових фігур, яка допомогла у березні цього року поєднати українську енергосистему з європейською.

Як повідомлялося, комерційний експорт української електроенергії, який стартував наприкінці червня зі 100 МВт до Румунії, було зупинено з 11 жовтня для стабілізації власної енергосистеми через масовані удари російських військ по енергосистемі України 10 жовтня. На цей час потужність перетину зросла до 300 МВт – по 150 МВт у Румунію та Словаччину. Також близько 220 МВт експортувалося до Польщі та Молдови на різному рівні потужності.

Кудрицький 24 жовтня повідомив, що європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила потужність комерційних обмінів між Україною та Європою до 400 МВт для експорту та до 500 МВт для імпорту ресурсу (за даними НЕК було по 300 МВт в обох напрямках). Тоді він зазначив, що Україна ще не розпочала імпорт електроенергії, але технічна можливість для цього є, як і можливість запиту аварійної допомоги з ЄС.

У другій половині жовтня українські трейдери ТОВ "Д. Трейдінг", ТОВ "ЕРУ" та держтрейдер АТ "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") почали тестувати можливості імпорту електроенергії, бронюючи невелику потужність перетину - по кілька МВт, в окремих випадках - 35-50 МВт.

 

 

 

Теги: #імпорт #єс #електроенергія

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