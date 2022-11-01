Економіка

16:27 01.11.2022

Закон про поштовий зв’язок суперечать угоді України про Асоціацію з ЄС та створює корупційні ризики

3 хв читати

Проект закону про поштовий зв’язок, який має встановити стандарти діяльності в галузі, може посилити державний адміністративний тиск на бізнес, створити корупційні ризики та призвести до монополізації ринку. Крім того, запропонована редакція законопроекту суперечить регуляторній практиці Європейського Союзу та його директиві, що встановлює правила діяльності галузі.

Про це ідеться у листі від компанії «Нова Пошта» керівникові парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрію Кісєлю, який відповідає за розробку законопроекту з регулювання галузі.

Представники бізнесу зауважили, що комітет без консультацій з ними приготував до другого читання документ, який містить спірні норми, запропоновані депутатами. Зокрема, законодавці пропонують запровадити державний контроль, а також наділити надмірними повноваженнями Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

«Такий нагляд (контроль) передбачатиме проведення Комісією перевірок, винесення розпорядчих документів за їх наслідками, застосування адміністративно-господарських санкцій, проведення моніторингу якості надання поштових послуг, вимагання надання звітності, інформації, у тому числі такої, що містить фінансово-економічні показники, документів та матеріалів операторами поштового зв’язку на адресу Комісії», — зауважують у «Новій Пошті» про ризики посилення адміністративного тиску на бізнес.

Антикорупційні структури та інші комітети парламенту зауважують, що запропонована до другого читання версія законопроекту про поштовий зв’язок суперечить зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Спеціальна директива ЄС, яка регулює поштовий зв’язок в усіх країнах Євросоюзу, не передбачає державного нагляду за усіма поштовими операторами, а лише регулювання послуг загального обслуговування, що в термінології українського законодавства передбачає такий державний контроль лише у сфері універсальних послуг поштового зв’язку. Так само, європейське законодавство не наділяє державні регулятори якимись «карними» повноваженнями. Замість цього держави-члени ЄС лише встановлюють загальні стандарти поштової діяльності, а раз на декілька років оператори проходять планові перевірки. Натомість українські законодавці можуть наділити державного регулятора повноваженнями для постійних перевірок та моніторингу.

Національне агентство запобігання корупції, яке здійснювало аналіз законопроєкту з аналогічними нормами, висловило свої застороги щодо недопустимості надмірного адміністративного тиску, адже майже необмежені контрольні повноваження державних регуляторів — джерело високих корупційних ризиків. НАЗК також звертає увагу депутатів, що запропоноване ними законодавче регулювання поштової галузі суперечить нормативам ЄС.

Крім того, в запропонованому депутатами законопроекті про регулювання галузі поштового зв’язку, який готується до другого читання, існує ризик дублювання контролюючих функцій держави. Нині дотримання прав споживачів поштових послуг контролює Держпродспоживслужба, а надання таких повноважень ще одному державному органу призведе до посилення адміністративного тиску — це прямо суперечить закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Парламентський комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом у своєму висновку до іншого законопроекту про регулювання поштової галузі з аналогічними нормами також вказує на необхідність «суттєвого доопрацювання» документа, аби гармонізувати його з правилами Євросоюзу, на членство у якому Україна подала заявку.

Також закон у пропонованій до другого читання редакції може стати на заваді розвитку в Україні міжнародних поштових пересилань, адже вимагатиме від українських операторів мати спеціальні коди для митного контролю в місцях міжнародного поштового обміну. Така законодавча вимога може стати штучним регуляторним бар’єром, який заважатиме розвитку конкуренції у сегменті міжнародних відправлень, а відтак призведе до монополізації сервісу та його погіршення.

Тож і бізнес, НАЗК та парламентські комітети просять колег-депутатів більш ретельно попрацювати над законопроєктом, аби уникнути помилок та ризиків: «Проєкт закону містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наведених рекомендацій та врахування інших зауважень».

 

Теги: #закон #нова_пошта #пошта #звязок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 31.10.2022
Співвласник "Нової пошти" закликає до максимальної дерегуляції та податкових пільг у ПЕК

Співвласник "Нової пошти" закликає до максимальної дерегуляції та податкових пільг у ПЕК

12:01 31.10.2022
"Нова пошта" відкрила ще чотири відділення в Польщі

"Нова пошта" відкрила ще чотири відділення в Польщі

11:45 31.10.2022
"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

16:38 27.10.2022
Президент підписав закон про збільшення військових видатків держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

Президент підписав закон про збільшення військових видатків держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

17:25 26.10.2022
На Київщині жінка виявила у поштовій скриньці гранату, поліція розпочала розслідування

На Київщині жінка виявила у поштовій скриньці гранату, поліція розпочала розслідування

13:12 26.10.2022
Зеленський підписав закон про спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку під час війни

Зеленський підписав закон про спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку під час війни

19:20 23.10.2022
Зв'язку у Херсоні немає, окупанти руйнують цифрову інфраструктуру у місті

Зв'язку у Херсоні немає, окупанти руйнують цифрову інфраструктуру у місті

21:04 21.10.2022
Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок

Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок

11:16 20.10.2022
"Нова пошта" планує відкрити 20 мобільних відділень без е/е для роботи на деокупованих територіях

"Нова пошта" планує відкрити 20 мобільних відділень без е/е для роботи на деокупованих територіях

14:45 19.10.2022
"Нова Пошта" відкрила відділення у Кракові, у планах - ще 10 відділень у Польщі

"Нова Пошта" відкрила відділення у Кракові, у планах - ще 10 відділень у Польщі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін звільнив Вітренка з посади глави "Нафтогазу"

ЄС збільшить підтримку енергетичного сектора України – єврокомісар

Українські виробники БПЛА просять Зеленського допустити їх до замовлень Міноборони, скасувавши низку техдопусків на час воєнних дій

Зведений платіжний баланс України у вересні-2022 зведено із дефіцитом $750 млн

Видатки в проєкті держбюджету-2023 до другого читання збільшено на 66 млрд грн - Мінфін

ОСТАННЄ

НБУ створив нову вертикаль підпорядкування "Фінансова стабільність" на чолі з першим заступником голови Рожковою

Росія продовжить спроби знищити українську енергосистему, водо- і теплозабезпечення - Шмигаль

Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів

Кабмін звільнив Вітренка з посади глави "Нафтогазу"

ЄС збільшить підтримку енергетичного сектора України – єврокомісар

Українські виробники БПЛА просять Зеленського допустити їх до замовлень Міноборони, скасувавши низку техдопусків на час воєнних дій

Зведений платіжний баланс України у вересні-2022 зведено із дефіцитом $750 млн

Імпорт електроенергії зі Словаччини останніми днями зростає

Рада може ліквідувати Мінрегіон із передачею повноважень Мінінфраструктури - нардеп Железняк

Видатки в проєкті держбюджету-2023 до другого читання збільшено на 66 млрд грн - Мінфін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА