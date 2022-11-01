Видатки в проєкті держбюджету-2023 до другого читання збільшено на 66 млрд грн - Мінфін

Видатки державного бюджету України на 2023 рік під час його доопрацювання до другого читання було збільшено на 66,8 млрд грн – до 2,6 трлн грн, що тоді як доходи – більше ніж на 50 млрд грн, до 1,3 трлн грн, повідомило Міністерство фінансів.

"Зокрема, збільшено обсяги видатків на виплату пенсій (на 38,9 млрд грн – до 271,9 млрд грн), Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (на 16,1 млрд грн – до 35,5 млрд грн), а також на науково-технічну діяльність, пільгові кредити для внутрішньо переміщених осіб та розвиток підприємництва", – йдеться у пресрелізі відомства.

Мінфін зазначив, що незмінним залишився загальний ресурс на національну безпеку та оборону – 1 трлн 141,1 млрд грн, або 18,2% ВВП.

"Прогнозований дефіцит держбюджету 2023 року становить понад 20% ВВП. Мінфін продовжує роботу над залученням міжнародної допомоги від ЄС, США, МВФ та інших наших надійних партнерів для покриття дефіциту", – наведено слова міністра фінансів України Сергія Марченка в повідомленні.

Як уточнив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, доходи в доопрацьованому урядом до другого читання проєкті держбюджету-2023 становлять 1 трлн 329,26 млрд грн, видатки - 2 трлн 580,68 млрд грн, граничний обсяг 1 трлн 296,54 млрд грн, або 20,6% ВВП, граничний обсяг державного боргу – 6 трлн 422,75 млрд грн.

Прожитковий мінімум – 2 589 грн, мінімальна заробітна плата – 6 700 грн.

Як повідомлялося, уряд затвердив проєкт держбюджету-2023 до другого читання на засіданні 31 жовтня. Його текст на сайті Верховної Ради поки що відсутній.

Передбачається, що закон буде ухвалено у першій половині листопада.