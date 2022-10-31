Єврокомісія виділила 100 млн євро на підтримку країн ЄС, які приймають українських біженців

Єврокомісія (ЄК) оголосила у понеділок про виділення 100 млн євро на подальшу підтримку семи держав-членів ЄС, які приймають багато біженців з України.

"Держави-члени можуть використовувати ці кошти, щоб продовжувати надавати біженцям екстрену допомогу, таку як харчування, транспорт і тимчасове житло. Ці кошти можуть також сприяти інтеграції біженців, зокрема вразливих, таких як несупроводжувані неповнолітні", - йдеться у комюніке ЄК, оприлюдненому в Брюсселі.

Це рішення ухвалено в межах передбаченого ЄК на такі цілі пакету допомоги 400 млн євро. Перший транш у розмірі 248 млн євро як екстрену допомогу було виділено п'яти державам ЄС у травні - Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині та Чехії.

Цей – другий - транш призначений для Болгарії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Чехії та Естонії.