Економіка

17:28 31.10.2022

"Енергоатом" продовжує виплачувати зарплату всім співробітникам Запорізької АЕС, які не можуть потрапити на робочі місця

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"Енергоатом" продовжує виплачувати зарплату всім співробітникам Запорізької АЕС, які не можуть потрапити на робочі місця

ДП "НАЕК "Енергоатом" продовжує виплачувати заробітну плату всім співробітникам Запорізької АЕС, які не можуть потрапити на робочі місця через перешкоди російських окупантів, повідомила компанія у телеграм-каналі у понеділок.

"НАЕК "Енергоатом" продовжує нараховувати та виплачувати заробітну плату всім працівникам відокремленого підрозділу (ВП) "ЗАЕС", зокрема і тим, хто не може потрапити на робочі місця через перешкоджання окупантами доступу до них", - зазначено у повідомленні.

Всім працівникам ЗАЕС в умовах окупації встановлено щомісячну надбавку у розмірі 20% посадового окладу.

"Ці кошти буде виплачено чинним працівникам ВП "ЗАЕС" одночасно за весь період окупації в день звільнення станції від окупантів", - зазначили в НАЕК.

Крім того, як поінформували в "Енергоатомі", для персоналу ЗАЕС зберігаються всі пільги та виплати, передбачені чинним колективним договором та трудовим законодавством України, зокрема, за роботу зі шкідливими умовами праці, лікарняних, за суміщення професій (посад), надбавок за ліцензування, високі досягнення праці тощо.

"При написанні заяви на відпустку без утримання працівники ВП "ЗАЕС" отримуватимуть щомісяця 6,7тис. грн матеріальної допомоги. Для цього необхідно написати заяву, додати копію довідки внутрішньо переміщеної особи (допускається копія довідки із додатка "Дія") та надіслати документи поштою", - наголосили у НАЕК.

Загалом, як заявили в компанії, "Енергоатом" надає всебічну підтримку всім працівникам ВП "ЗАЕС", які відмовилися переходити на роботу/підписувати контракти з фейковим АТ "Експлуатувальна організація Запорізької АЕС", під управлінням "Росатому".

"Одне з найчастіших запитань до сall-центру консультативної допомоги НАЕК "Енергоатом", стосується оформлення документів для отримання матеріальної допомоги працівниками Запорізької АЕС, які через військову агресію російської федерації евакуювалися з тимчасово окупованих територій на підконтрольні Україні", - доповнено в "Енергоатомі".

З початку роботи сall-центру оператори отримали вже понад 700 звернень.

Теги: #енергоатом #зарплати #заес

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