Економіка

12:52 30.10.2022

Глава Мінінфраструктури України заявляє про неможливість експорту зерна через перекриття РФ "зернового коридору"

1 хв читати
Глава Мінінфраструктури України заявляє про неможливість експорту зерна через перекриття РФ "зернового коридору"

Судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) не змогло в неділю вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією "зернового коридору " експорт неможливий", - написав він у твіттері в неділю.

Як повідомлялося, Міноборони РФ заявило про вихід Москви з угод з вивезення зерна з портів України, назвавши причиною нібито атаку України "проти кораблів Чорноморського флоту і цивільних суден, задіяних у гарантуванні безпеки "зернового коридору".

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що це було лише приводом, і Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли через дії її представників у спільному координаційному центрі біля Босфору накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом.

Представники Росії, України, Туреччини та ООН 22 липня уклали в Стамбулі угоду про створення морського коридору для вивезення українського зерна з портів Чорноморська, Одеси та Південного терміном на 120 днів.

Станом на день 29 жовтня з українських портів вийшли 403 судна з 9,1 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

 

Теги: #зерно #мінінфраструктури #кубраков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:56 30.10.2022
Глава литовської дипломатії закликав світову громадськість втрутитися в проблему експорту продовольства з українських портів: переговори з Росією не працюють

Глава литовської дипломатії закликав світову громадськість втрутитися в проблему експорту продовольства з українських портів: переговори з Росією не працюють

12:48 30.10.2022
Блінкен закликав Москву відновити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі і "повністю дотримуватися домовленостей"

Блінкен закликав Москву відновити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі і "повністю дотримуватися домовленостей"

10:56 30.10.2022
ЄС закликає РФ скасувати рішення про призупинення зернової угоди - Боррель

ЄС закликає РФ скасувати рішення про призупинення зернової угоди - Боррель

06:54 30.10.2022
Росія обіцяє іншим країнам півмільйона тонн вкраденого українського зерна, заблокувавши можливість вивезення 2 млн тонн прямо зараз – Кулеба

Росія обіцяє іншим країнам півмільйона тонн вкраденого українського зерна, заблокувавши можливість вивезення 2 млн тонн прямо зараз – Кулеба

06:49 30.10.2022
Домовленості щодо руху суден у рамках "зернової угоди" 30 жовтня немає

Домовленості щодо руху суден у рамках "зернової угоди" 30 жовтня немає

20:14 29.10.2022
ООН контактує з владою РФ у зв'язку із заявою Москви про призупинення участі в "зерновій угоді"

ООН контактує з владою РФ у зв'язку із заявою Москви про призупинення участі в "зерновій угоді"

08:06 29.10.2022
ООН закликала до продовження угоди про експорт українського зерна та усунення перешкод російському експорту

ООН закликала до продовження угоди про експорт українського зерна та усунення перешкод російському експорту

19:24 26.10.2022
Український потенціал в аграрному виробництві, машинобудуванні, енергетиці, IT-сфері може стати основою взаємовигідного партнерства з країнами ЕКОВАС – Зеленський

Український потенціал в аграрному виробництві, машинобудуванні, енергетиці, IT-сфері може стати основою взаємовигідного партнерства з країнами ЕКОВАС – Зеленський

17:55 24.10.2022
Зернотрейдер "Прометей" з початку року не отримав відшкодування ПДВ на 112 млн грн

Зернотрейдер "Прометей" з початку року не отримав відшкодування ПДВ на 112 млн грн

21:05 23.10.2022
З українського порту вийшло шосте судно із вантажем продовольчої програми ООН

З українського порту вийшло шосте судно із вантажем продовольчої програми ООН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія призупиняє участь у "зерновій угоді" - Міноборони РФ

Контракти з "Росатомом" під тиском підписали лише близько 100 працівників ЗАЕС - "Енергоатом"

Україна отримала $24,1 млрд, або 65% заявленої партнерами допомоги - Мінфін

"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла у Київській області, столицю попереджають про тривале обмеження енергопостачання

Нацбанк прогнозує спад ВВП України у IV кв.-2022 на 35,6%

ОСТАННЄ

Частина Рівного залишилася без електрики через аварійне відключення електроенергії - мер

ОСР мають актуалізувати графіки відключень споживачів для більш прогнозованого енергопостачання - радник прем'єра

"Укренерго" може отримати гранти від ЄБРР на ремонти пошкоджених російськими обстрілами об'єктів - радник прем'єра

Росія призупиняє участь у "зерновій угоді" - Міноборони РФ

ENTSO-E підтверджує постачання в Україну зі Словаччини 15 МВт-год електроенергії в суботу

Агентство S&P підтвердило рейтинг Києва "ССС+" зі стабільним прогнозом

Чистий продаж НБУ минулого тижня знизився до $214,1 млн

Канада випустить 5-річні облігації на підтримку України

Кабмін схвалив проєкт меморандуму про взаєморозуміння з МФК щодо проєктів державно-приватного партнерства

Контракти з "Росатомом" під тиском підписали лише близько 100 працівників ЗАЕС - "Енергоатом"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА