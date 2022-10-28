Кабмін схвалив проєкт меморандуму про взаєморозуміння з МФК щодо проєктів державно-приватного партнерства

Кабінет Міністрів схвалив проєкт меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Міжнародною фінансовою корпорацією з питань фінансування проєктів державно-приватного партнерства, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми схвалимо проєкт меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та Міжнародною фінансовою корпорацією, яка є частиною групи Світового банку", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, цей меморандум дасть змогу спільно визначати та працювати над фінансуванням проєктів державно-приватного партнерства у різних сферах економіки.

"Йдеться про проєкти і в енергетиці, і в інфраструктурі, і в інших галузях. Це додаткові інвестиції, можливості для приватного бізнесу, нові робочі місця та сильніша економіка України", - наголосив прем'єр.