Економіка

17:32 28.10.2022

Кабмін схвалив проєкт меморандуму про взаєморозуміння з МФК щодо проєктів державно-приватного партнерства

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Кабмін схвалив проєкт меморандуму про взаєморозуміння з МФК щодо проєктів державно-приватного партнерства

Кабінет Міністрів схвалив проєкт меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Міжнародною фінансовою корпорацією з питань фінансування проєктів державно-приватного партнерства, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми схвалимо проєкт меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та Міжнародною фінансовою корпорацією, яка є частиною групи Світового банку", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, цей меморандум дасть змогу спільно визначати та працювати над фінансуванням проєктів державно-приватного партнерства у різних сферах економіки.

"Йдеться про проєкти і в енергетиці, і в інфраструктурі, і в інших галузях. Це додаткові інвестиції, можливості для приватного бізнесу, нові робочі місця та сильніша економіка України", - наголосив прем'єр.

Теги: #уряд #мфк

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