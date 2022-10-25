Безробітним виплачуватимуть майже 7 тис. грн за суспільно корисну роботу – 1-й віцепрем'єр

Працездатні, які опинилися без роботи, за участь в "Армії відновлення" отримають мінімальну заробітну плату, яка становить зараз 6700 грн, повідомляється на сайті Міністерства економіки.

За інформацією відомства, запровадження цього механізму в регіонах обговорювали на нараді першого віцепрем'єра – міністра економіки України Юлії Свириденко з головами обласних та Київської міської військових адміністрацій.

"Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття - близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави. Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба у регіонах. На сьогодні ми маємо дві армії - одна захищає країну на фронті, інша працює", - зазначила Юлія Свириденко.

Як зазначило Мінекономіки, безробітні залучатимуться до виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру. До таких робіт віднесли: зміцнення дамб, розчищення будинків та доріг від завалів, облаштування блок-постів та окопів, надання допомоги ВПО, людям з інвалідністю, людям похилого віку.

За даними міністерства, суспільно корисні роботи вже запроваджено у Сумській та Чернігівській областях. У Сумській області такі роботи запроваджено у 18 територіальних громадах із 26, де не ведуться активні бойові дії, працевлаштовано близько 400 безробітних. У Чернігівській області до виконання таких робіт залучено 78 безробітних.