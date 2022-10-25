Німеччина готова надати Україні EUR20 млн на закупівлю резервного обладнання - Чернишов

Німеччина виділить Україні EUR20 млн на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе реагувати на терористичні атаки на критичну інфраструктуру з боку Росії, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Мінрегіону.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що попередніх домовленостей досягнуто під час зустрічі з Міністерством Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Німеччини Штеффі Лемке.

"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно максимально забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою. На виділені Німеччиною кошти буде закуплено все необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні дизельні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Альтернативні джерела енергії в Україні будуть", – цитує пресслужба міністра.

За його словами, вже найближчим часом українська та німецька сторони фіналізують цю домовленість.