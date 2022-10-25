Економіка

15:31 25.10.2022

Німеччина готова надати Україні EUR20 млн на закупівлю резервного обладнання - Чернишов

1 хв читати
Німеччина готова надати Україні EUR20 млн на закупівлю резервного обладнання - Чернишов

Німеччина виділить Україні EUR20 млн на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе реагувати на терористичні атаки на критичну інфраструктуру з боку Росії, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Мінрегіону.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що попередніх домовленостей досягнуто під час зустрічі з Міністерством Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Німеччини Штеффі Лемке.

"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно максимально забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою. На виділені Німеччиною кошти буде закуплено все необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні дизельні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Альтернативні джерела енергії в Україні будуть", – цитує пресслужба міністра.

За його словами, вже найближчим часом українська та німецька сторони фіналізують цю домовленість.

Теги: #німеччина #обладнання #чернишов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:43 25.10.2022
Україні потрібно EUR4 млрд та резервне обладнання для проходження зими – Чернишов

Україні потрібно EUR4 млрд та резервне обладнання для проходження зими – Чернишов

11:14 25.10.2022
Шольц: Ми підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно

Шольц: Ми підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно

07:52 25.10.2022
В Україну прибув президент Німеччини

В Україну прибув президент Німеччини

20:46 24.10.2022
Сибіга обговорив із депутатом Бундестагу з ХДС/ХСС Кізеветтером постачання ППО, провокації РФ із "брудною бомбою" та участь у відновленні

Сибіга обговорив із депутатом Бундестагу з ХДС/ХСС Кізеветтером постачання ППО, провокації РФ із "брудною бомбою" та участь у відновленні

19:15 22.10.2022
Шмигаль звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати додаткові боєприпаси для систем ППО

Шмигаль звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати додаткові боєприпаси для систем ППО

18:54 22.10.2022
Німеччина передала Україні нову партію озброєння та обладнання для військових

Німеччина передала Україні нову партію озброєння та обладнання для військових

18:22 21.10.2022
Резервні пункти енергії будуть створені у кожному населеному пункті України - міністр

Резервні пункти енергії будуть створені у кожному населеному пункті України - міністр

16:25 21.10.2022
Влада Німеччини має терміново провести розслідування за фактом підпалу будинку, в якому проживали українці, - омбудсмен

Влада Німеччини має терміново провести розслідування за фактом підпалу будинку, в якому проживали українці, - омбудсмен

12:17 20.10.2022
Німеччина має намір підготувати бригаду з 5 тис. українських військових до весни - Шольц

Німеччина має намір підготувати бригаду з 5 тис. українських військових до весни - Шольц

21:16 19.10.2022
Президент ФРН Штайнмаєр скасував поїздку до України

Президент ФРН Штайнмаєр скасував поїздку до України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Метінвест" Ахметова подав позови проти Росії до Європейського суду з прав людини за завдану шкоду підприємствам

МВФ ставить завдання гарантувати необхідну фінансову підтримку України у 2023 році

ЄБРР має намір виділити "Укренерго" на закупівлю обладнання ще EUR300 млн і "Нафтогазу" ще EUR200 млн на закупівлю газу - член ради директорів

"Енергоатом" заявляє про проведення РФ незаконних робіт на СУВЯП ЗАЕС і передбачає підготовку акта ядерного тероризму

Фінансовий "Рамштайн" необхідно створити до кінця 2022 року - Шмигаль

ОСТАННЄ

Рішення РНБО про санкції на акціонерів банків створить додаткові правові підстави для оцінки НБУ ухвалених ними рішень

Естонія планує достроково припинити весь імпорт російських нафтопродуктів

"Метінвест" Ахметова подав позови проти Росії до Європейського суду з прав людини за завдану шкоду підприємствам

Спростування: НБУ тимчасово позбавив права голосу акціонерів у банках "Форвард", "Український капітал" та ПІБ

"Укрзалізниця" встановить генератори на 31 залізничному вокзалі та водонагрівачі на 79 вокзалах

"Укравтодор" планує відкрити рух на мосту на під'їзді до Чернігова у листопаді

МВФ ставить завдання гарантувати необхідну фінансову підтримку України у 2023 році

ЄБРР має намір виділити "Укренерго" на закупівлю обладнання ще EUR300 млн і "Нафтогазу" ще EUR200 млн на закупівлю газу - член ради директорів

Єврокомісія потребує особливого механізму для регулярності фінансової допомоги Україні – президент

"Енергоатом" заявляє про проведення РФ незаконних робіт на СУВЯП ЗАЕС і передбачає підготовку акта ядерного тероризму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА