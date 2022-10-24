Економіка

19:22 24.10.2022

Єврокомісія поки що не готова озвучити деталі пропозицій щодо обмеження цін на газ

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Єврокомісія поки що не готова озвучити деталі пропозицій щодо обмеження цін на газ

Робота над механізмом обмеження цін на газ на європейському ринку триває, ще рано коментувати цю тему, заявили в понеділок на брифінгу в Брюсселі представники Європейської комісії (ЄК).

"Занадто рано висловлюватись про деталі механізму корекції цін (на газ). Ми працюємо з державами-членами над основними принципами", - заявив офіційний представник ЄК Тім Макфі.

Журналістів цікавили подробиці проголошених на саміті ЄС 20-21 жовтня заходів боротьби проти енергетичної кризи, зокрема було поставлено запитання, що щодо механізму корекції цін заявлено принцип, але невідомі деталі функціонування такої системи. Європейська рада затвердила політичні орієнтири, проте незрозуміло, коли Європейська комісія зробить конкретну пропозицію юридичного характеру.

За словами керівника служби офіційних представників ЄК Еріка Мамера, Єврокомісія вже зробила конкретну пропозицію щодо обмеження цін на газ, і її у вівторок, 25 жовтня, розгляне Рада ЄС з енергетики. "У нас вже на столі конкретна пропозиція. І ми наразі зосереджені на цьому", - сказав речник Єврокомісії.

Він зазначив, що ситуація розвивається тепер у межах "дорожньої карти", яку представила саміту ЄС голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Мамер пояснив, що робота ЄК із цієї проблеми відбувається у два етапи. Після того як пропозицію схвалить Рада ЄС з енергетики, настане "технічна фаза", Єврокомісія зробить більш детальну пропозицію.

Відповідаючи на запитання, представник ЄК зазначив, що ще до саміту Єврокомісія попереджала, що щодо обмеження цін на газ для виробництва електрики виникає низка запитань, які очікують на продуктивні й такі, які влаштовували би всіх, відповіді, якщо розраховувати на те, що такий механізм забезпечить корисний ефект. Робота для отримання відповідей на ці запитання триває, щоб мати основу можливої пропозиції.

"Ми працюємо насамперед над впливом ціни на газ на генерацію електрики, і ми чітко говорили, що важливо відповісти на низку питань, і важливо, щоб усі учасники цієї дискусії з цим погодилися, щоб мати впевненість, що такий механізм, будучи введеним у дію, досягне поставленої мети і не матиме негативних наслідків, як, наприклад, зростання споживання газу, тоді як ми прагнемо скорочення його споживання", - пояснив Мамер.

Теги: #газ #єс #ціни #єк

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