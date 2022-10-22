Економіка

12:37 22.10.2022

Майже в половині областей України запроваджуються обмеження електропостачання через масштабні атаки РФ на енергетику в суботу – "Укренерго"

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Майже в половині областей України запроваджуються обмеження електропостачання через масштабні атаки РФ на енергетику в суботу – "Укренерго"

Унаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури України в результаті ранкових масштабних повітряних атак російських військ в суботу НЕК "Укренерго" вимушено вводить обмеження електропостачання в Києві і десяти областях, повідомили в компанії.

"Сьогодні, 22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України (...). Наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Facebook у суботу.

"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками", – пояснили в "Укренерго".

У компанії зазначили, що масштаб руйнувань сьогодні "порівнянний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня".

"Укренерго" запевнила, що її фахівці вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які залишилися без світла через руйнування.

Водночас там нагадали, що диспетчери "Укренерго" приймають рішення про тимчасове обмеження споживачів. Це відбувається, коли в регіоні зростає рівень споживання, і при цьому туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування електромереж.

У зв'язку з цим всіх споживачів України ще раз закликали бережливо споживати електроенергію протягом усього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00.

"Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", – наголосила компанія.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські повітряні атаки енергосистеми, що активізувалися з 10 жовтня, пошкодили 30-40% загальної національної енергетичної інфраструктури. За його підрахунками, пошкоджена орієнтовно половина потужностей теплової генерації, через що Україна втратила 4000 МВт потужностей.

Теги: #енергопостачання #укренерго

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