Економіка

11:40 22.10.2022

У Луцьку всі котельні міста тимчасово припинили роботу – "Луцьктепло"

1 хв читати

У Луцьку всі котельні міста тимчасово припинили роботу через знеструмлення частини міста та з метою мінімізації впливу на енергетичні мережі, повідомляє "Луцьктепло".

"У зв'язку зі знеструмленням частини міста та з метою мінімізації впливу на енергетичні мережі, всі котельні міста тимчасово припинили роботу. Отже, послуга з постачання гарячої води припинена до стабілізації енергетичного балансу", - йдеться в повідомленні в Facebook.

 

Теги: #енергопостачання #луцьк #котельні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 22.10.2022
У Миколаєві енергетики працюють над відновленням електропостачання - мер

У Миколаєві енергетики працюють над відновленням електропостачання - мер

12:39 22.10.2022
На Харківщині частково знеструмлено 8 громад

На Харківщині частково знеструмлено 8 громад

12:37 22.10.2022
Майже в половині областей України запроваджуються обмеження електропостачання через масштабні атаки РФ на енергетику в суботу – "Укренерго"

Майже в половині областей України запроваджуються обмеження електропостачання через масштабні атаки РФ на енергетику в суботу – "Укренерго"

12:35 22.10.2022
У Рівненському районі не працюють сирени тривоги - голова ОВА

У Рівненському районі не працюють сирени тривоги - голова ОВА

11:41 22.10.2022
Унаслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції - голова ОВА

Унаслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції - голова ОВА

10:50 22.10.2022
У Луцьку влучання в об'єкт енергетики, відсутня електроенергія в частині міста – міськрада

У Луцьку влучання в об'єкт енергетики, відсутня електроенергія в частині міста – міськрада

14:57 12.10.2022
У звільненому Куп'янську частково відновлено електропостачання – Синєгубов

У звільненому Куп'янську частково відновлено електропостачання – Синєгубов

19:08 11.10.2022
Енергопостачання після обстрілів військами агресора повернули до 3,8 тис. населених пунктів

Енергопостачання після обстрілів військами агресора повернули до 3,8 тис. населених пунктів

16:19 11.10.2022
Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня – Поворозник

Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня – Поворозник

15:47 11.10.2022
Голова Львівської ОВА закликав громадян зробити запас води, зарядити телефони та павербанки у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів російськими окупантами

Голова Львівської ОВА закликав громадян зробити запас води, зарядити телефони та павербанки у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів російськими окупантами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Майже в половині областей України запроваджуються обмеження електропостачання через масштабні атаки РФ на енергетику в суботу – "Укренерго"

Фахівці "Укренерго" вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах - пресслужба

Нацбанк очікує затвердження Моніторингової програми з МВФ у грудні

Рада ЄС закликає Брюссель своєчасно виділити EUR3 млрд допомоги, що залишилися

Фон дер Ляєн пропонує ЄС виділяти Україні по EUR1,5 млрд щомісяця.

ОСТАННЄ

Фахівці "Укренерго" вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах - пресслужба

У Києві почалися стабілізаційні відключення світла - ДТЕК

Представники олійножирової галузі просять Мінекономіки збільшити мито на експорт насіння соняшника

Нацбанк очікує затвердження Моніторингової програми з МВФ у грудні

Резервні пункти енергії будуть створені у кожному населеному пункті України - міністр

Рада ЄС закликає Брюссель своєчасно виділити EUR3 млрд допомоги, що залишилися

Кличко висловив сподівання на продовження співпраці столичної влади з ЄБРР під час післявоєнного відновлення Києва

Фон дер Ляєн пропонує ЄС виділяти Україні по EUR1,5 млрд щомісяця.

З 10 по 20 жовтня обстрілами пошкоджено понад 400 об'єктів у 16 регіонах України - Шмигаль

Україна та МВФ найближчими тижнями продовжать роботу над моніторинговою програмою - якорем майбутньої повноцінної програми - глава місії Фонду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА