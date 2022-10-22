У Луцьку всі котельні міста тимчасово припинили роботу – "Луцьктепло"

У Луцьку всі котельні міста тимчасово припинили роботу через знеструмлення частини міста та з метою мінімізації впливу на енергетичні мережі, повідомляє "Луцьктепло".

"У зв'язку зі знеструмленням частини міста та з метою мінімізації впливу на енергетичні мережі, всі котельні міста тимчасово припинили роботу. Отже, послуга з постачання гарячої води припинена до стабілізації енергетичного балансу", - йдеться в повідомленні в Facebook.