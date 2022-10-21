Нацбанк очікує затвердження Моніторингової програми з МВФ у грудні

Наступний раунд переговорів із експертами Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо підготовки Моніторингової програми із залученням ради директорів Фонду очікується у листопаді, а її затвердження – у грудні, повідомив Національний банк України (НБУ) за підсумками роботи місії МВФ 17-20 жовтня у Відні у п'ятницю.

"Ми налаштовані на швидкий переговорний процес для затвердження Моніторингової програми із залученням Ради МВФ у грудні, що дозволить не лише закласти міцну основу нашої макроекономічної політики, але вже на початку наступного року зробити відчутні кроки у напрямку нової масштабної програми МВФ", – наводяться у повідомленні слова голови Нацбанку Андрія Пишного.

НБУ зазначив, що протягом чотирьох днів роботи місії представники Нацбанку та Мінфіну провели низку зустрічей з експертами МВФ, на яких детально розглянули питання поточного стану економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

Як зазначив центробанк, експерти МВФ позитивно оцінили його політику, спрямовану на утримання монетарної та фінансової стабільності та належне функціонування банківської системи України в найскладніших умовах, і висловили готовність надалі надавати експертні консультації з різних напрямів діяльності.

Також під час місії сторони обговорили питання фінансово-економічної політики, які можуть бути закладені у нову Моніторингову програму із залученням Ради МВФ. Вона стане основою плану заходів Національного банку та уряду України щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності, а також визначить потреби у зовнішньому фінансуванні.

"Українська делегація надала розгорнуті аргументи щодо спроможності України забезпечити дотримання необхідних структурних маяків та кількісних критеріїв ефективності потенційної моніторингової програми навіть в умовах воєнного часу", – наголошується в повідомленні.

Раніше в п'ятницю голова місії МВФ Гевін Грей заявив про продуктивні дискусії та продовження найближчими тижнями роботи над запрошеною Києвом Моніторинговою програмою за участю Ради директорів.

Передбачається, що нова Моніторингова програма із залученням Ради директорів МВФ стане підставою для повноцінної програми фінансування з боку Фонду. Міністр фінансів США Джанет Єллен минулого тижня наголосила, що така повноцінна програма МВФ для України може бути вже на початку наступного року.

Міністр фінансів Марченко заявляв, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у $3-4 млрд на місяць порівняно з $5 млрд на місяць у 2022 році, які Україні поки що жодного разу не вдалося залучити.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, зокрема, $15 млрд від МВФ.