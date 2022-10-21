Економіка

18:22 21.10.2022

Резервні пункти енергії будуть створені у кожному населеному пункті України - міністр

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Резервні пункти енергії будуть створені у кожному населеному пункті України - міністр

Резервні пункти енергії будуть обладнані у кожному населеному пункті, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на пресконференції у п'ятницю.

"Резервне обладнання має забезпечити обмежене в часі і за потужністю постачання теплової енергії. Йдеться про випадки повного відключення. У кожному населеному пункті будуть створені такі пункти енергії, де люди зможуть у такій стресовій ситуації обігрітися, попити чаю, зарядити гаджет, отримати інтернет тощо. Наразі ця програма опрацьовується", - повідомив міністр.

На його думку, такі пункти енергії можуть функціонувати на базі соціальної інфраструктури, наприклад, шкіл, де вже є резервне енергообладнання. Нові пункти створюватимуться за рахунок резервів місцевого бюджету із залученням фінансової та матеріальної допомоги міжнародних донорів.

"Ми звернулися (з цим проханням - ІФ-У) до наших міжнародних партнерів. Йдеться не лише про генератори, а й про мобільні системи водопостачання, і так звані мобільні котельні, які мають забезпечити створення та комфортне функціонування таких пунктів", - повідомив Чернишов.

Він також повідомив, що загалом країна готова до старту опалювального сезону. Зокрема, 18 областей на 100% підготовлені до старту опалення. Щодо Донецької області, то, за словами міністра, "75% на звільнених територіях області отримають тепло, там забезпечили газ". Готовність котелень в Україні - 99,1%. Вже відновлено 44% від загальної кількості уражених об'єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання. Загалом постраждав 581 об'єкт.

"Керівники ОВА, мери міст, рятувальники, будівельники та працівники комунальних служб, які в умовах війни щодня, а насправді 24/7, роблять все, щоб якнайшвидше відновити все зруйноване ворогом. Старт цьогорічного опалювального сезону - це результат командної роботи центральної влади, місцевої та комунальників. Не зупиняємось, працюємо далі", - сказав Чернишов.

Теги: #енергія #пункти #чернишов

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