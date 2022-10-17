Економіка

10:08 17.10.2022

Окупована РФ ЗАЕС знову перейшла на дизель-генератори через обстріл підстанції та втрату зв'язку з енергосистемою України

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Окупована РФ ЗАЕС знову перейшла на дизель-генератори через обстріл підстанції та втрату зв'язку з енергосистемою України

Внаслідок ракетного обстрілу російськими військовими дистанційних підстанцій укотре відключилася остання лінія зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, у зв'язку з чим станція знову перейшла на забезпечення власних потреб дизель-генераторами, повідомила НАЕК.

"Сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів", – описали ситуацію в "Енергоатомі".

Там наголосили, що російські терористи змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться ЗАЕС.

У компанії також повідомили, що відключилася лінія зв'язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.

"Укотре звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу", – закликали в "Енергоатомі".

Теги: #заес

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